Processo de cassação de vereador parnaibano avança

Na 6ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Santana de Parnaíba, ocorrida nesta terça-feira, 21, foi apresentado, pela Comissão processante, o relatório preliminar do processo de Cassação do vereador Dr. Rogério, denunciado pela munícipe Cátia de Paula Cristiani, sob a alegação de que o parlamentar teria viajado de férias para o litoral paulista utilizando-se de veículo de uso exclusivo da Câmara Municipal, o que não é permitido por Lei. Conforme relatório preliminar, a Comissão Processante, composta pela presidente vereadora Sabrina Colela, pelo relator vereador Ronaldo Santos e pelo membro vereador Angelo da Silva, que analisaram as justificativas do vereador Dr. Rogério e indeferiram todos argumentos utilizados com a finalidade de arquivamento do processo, porém ficou definido um novo período para a defesa, antes do clivo definitivo do Plenário da Câmara.

Segundo o presidente da Casa de Leis, vereador Marcos Tonho, todo o processo tem sido conduzido na maior transparência possível e dentro do que determinam o Regimento Interno da Câmara e a Lei Orgânica do Município, sem distinção ideológica ou partidária. “O acusado está exercendo o seu direito de defesa e a Comissão Processante tendo toda autonomia na condução do processo, com total isenção. O que for decidido e aprovado pelo Plenário, acataremos”, declarou o presidente.