Procurado pela Justiça é preso na Avenida Presidente Médici em Osasco

Durante patrulhamento por Osasco, os Policiais Militares da Força Tática do 42º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano obtiveram informações de que pela Rua Girassol, no bairro Jardim das Flores, havia um indivíduo procurado pela justiça. Com base nas informações e características relacionadas na denúncia, os policiais se deslocaram ao local e conseguiram realizar contato com o pai do denunciado, o qual informou que seu filho não se encontrava na residência, e que havia saído com um veículo Honda Civic, na cor prata, sem informar o destino.

Os policiais retornaram ao policiamento e na Avenida Presidente Médici, localizaram e abordaram o veículo e seu condutor. Durante a busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado, mas em pesquisa aos bancos de dados do COPOM (Centro de Operações da Polícia Militar) ficou constatada a situação de procurado, evadido do sistema prisional de Sorocaba.

Diante dos fatos, o criminoso recebeu Voz de Prisão e foi conduzindo ao 10º Distrito Policial, onde após as lavraturas dos autos pertinentes, foi recolhido à cadeia pública de Osasco, permanecendo à disposição da justiça.