Produtores culturais da Região Oeste podem se inscrever em Edital do Instituto CCR até o dia 14

Produtores culturais podem se inscrever até a próxima terça-feira, 14, no novo processo seletivo para patrocínio de projetos na área cultural do Instituto CCR, organização sem fins lucrativos que gerencia os investimentos do Grupo CCR em sustentabilidade. O valor total do patrocínio é de R$ 2 milhões. Os projetos escolhidos serão patrocinados com o montante de até R$ 200 mil cada um. Não é obrigatório que o patrocínio chegue a esse limite.

Na região das rodovias administradas pela CCR ViaOeste e CCR RodoAnel, também poderão se inscrever proponentes de Alumínio, Araçariguama, Araçoiaba da Serra, Barueri, Carapicuíba, Cotia, Embu das Artes, Itapevi, Itu, Mairinque, Osasco, Santana de Parnaíba, São Roque, Sorocaba, Vargem Grande Paulista e Votorantim. Confira as regras e todos os municípios elegíveis no site do Instituto CCR.

O principal objetivo do “2º Edital Instituto CCR de Projetos Culturais” é fomentar o desenvolvimento cultural em municípios (exceto capitais) no entorno das unidades de negócio administradas pelo Grupo CCR, uma das maiores companhias de concessões em infraestrutura da América Latina. Os proponentes devem ter CNPJ cadastrado em alguma das 174 cidades dos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Mato Grosso do Sul e Bahia listadas abaixo.

Na primeira edição do edital, em 2016, cadastraram-se 730 instituições. Foram submetidos 86 projetos, e 17 deles foram aprovados para o recebimento do apoio do Instituto CCR. No trecho administrado pela CCR ViaOeste, o projeto selecionado foi o Música e Cidadania, de Mairinque. Realizado pela Banda Musical Conselheiro Mayrink, o Projeto oferece semanalmente, aulas práticas e teóricas dos instrumentos que compõe uma banda musical, tais como: flauta transversal, clarinete, saxofone, trompa, trompete, trombone, eufônio, tuba, percussão erudita e popular, entre outros.

Para a edição deste ano, as regras do edital foram mantidas. Para participar, os projetos (e seus proponentes) devem atender aos seguintes pré-requisitos: