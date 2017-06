PROERD forma 490 alunos de em Jandira

Com grande festa no Ginásio de Esportes Central, nesta terça-feira (13/06), 490 alunos de escolas municipais de Jandira participaram da cerimônia de formatura do curso PROERD (Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência), oferecido por meio de uma parceria entre a Prefeitura de Jandira e a Polícia Militar.

O Proerd é um programa de educação preventiva ao uso de drogas e tem por objetivo evitar que crianças e adolescentes iniciem o seu uso. No período de março a junho, sob o comando de um instrutor do programa, as crianças desenvolveram diferentes tarefas que visaram estimular a autoestima, o controle de tensões e a civilidade. Na cerimônia de encerramento, os alunos, além de cantar e homenagear os professores e os formadores do programa, fizeram o juramento de ficar longe das drogas e da violência.

O curso, realizado nos últimos três meses, foi destinado a alunos das EMEB’s Demilson Soares Molica (Parque Santa Tereza), Dolores Garcia Paschoalin (Jardim Masé) e Moisés Cândido Vieira (Jardim Europa). A cerimônia de conclusão foi prestigiada pelo prefeito Paulo Barufi que destacou a importância do projeto.

“Investir em educação é o melhor caminho para se constituir uma sociedade mais segura e humana. Esse trabalho em parceria entre a Prefeitura e a Polícia Militar é realizado há anos e tem oferecido sempre bons resultados. Parabenizo aos profissionais envolvidos e tenho certeza de que muitos outros cursos PROERD serão realizados em Jandira”, disse o Prefeito Paulo Barufi, ao lado de autoridades municipais e da Polícia Militar.