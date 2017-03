Professores grevistas propõem acordo ao Unifieo

A comissão de greve do Unifieo entregou à Instituição uma proposta de acordo. Nesta sexta, 3, haverá audiência no Tribunal Regional do Trabalho (TRT) às 14h para que seja realizado acordo entre as parte.

Veja abaixo o que os professores grevistas pedem:

-Cancelamento da justa causa aplicada aos professores

-Imediata reintegração dos mesmos.

-Não desconto dos dias parados, inclusive em 2017;

-Pagamento imediato, no momento do retorno, de três salários em atraso;

Considerando o acima, ressalta-se, ainda:

a) Àqueles professores reintegrados e em que houve supressão de turma, classe ou turma, a demissão dos mesmos deverão ocorrer de acordo com o previsto na CCTr da categoria, hipótese em que ficará garantido o convenio médico até dezembro/17. Salienta-se que não se considerará supressão de disciplina, classe ou turma naqueles casos em que a FIEO contratou novo profissional para substituir o professor;

b) O professor reintegrado e que não quiser permanecer na Instituição será demitido sem justa causa.

c) A FIEO, improrrogavelmente até 120 dias a partir do estabelecimento do acordo, efetuará a venda do imóvel do Campus Narciso com o fito de quitar os demais salários e demais encargos devidos aos professores, empregados ativos e demitidos os quais terão preferência na destinação deste numerário; caso não seja vendido neste prazo, o imóvel deve ser colocado em leilão;

d) Findo os prazos acima sem que a FIEO cumpra o acordo ora ajustado, fica garantido aos professores, empregados ativos e também aos demitidos, o direito a uma multa equivalente ao valor de 02 (dois) salários bruto/mês para cada professor, calculados considerando-se a maior carga horária anterior à deflagração da greve;

e)Considerando que a situação da grande maioria dos professores é de total penúria e desespero, em caráter EMERGENCIAL a FIEO promoverá, em até 30 (trinta) dias, o leilão do acervo de obras de arte destinando a sua integralidade ao pagamento dos salários e demais encargos atrasados de todos os professores, empregados ativos e demitidos, de forma proporciona

f)Findo este prazo sem que a FIEO promova o leilão e destine o resultado deste leilão ao pagamento dos professores, fica garantido aos professores, empregados ativos e também aos demitidos, o direito a uma multa equivalente ao valor de um (um) salário bruto/mês para cada professor, calculado considerando-se a maior carga horária anterior à deflagração da greve;

g) Fica ajustado que até o cumprimento integral do presente acordo continuará o estado de greve e, desde já, fica designada assembleia para o dia 18/05/17 para discutir sobre o andamento e cumprimento do presente acordo (leilão e venda do Campus) e, se o caso, também deliberarem sobre a imediata retomada do movimento grevista.