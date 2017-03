Professores reclamam que falta até papel higiênico em escolas de Cotia

Diretores, professores e funcionários querem mais qualidade no ensino e melhores condições de trabalho. Eles dizem que os alunos ainda não receberam este ano material para estudar e que falta até papel higiênico nas escolas e reivindicam também reposição dos salários e pagamento dos benefícios atrasados desde 2009 – como licença prêmio, quinquênio, adicionais de tempo de serviço.

Os trabalhadores disseram que foram feitas sete reuniões com Prefeitura e nenhum acordo.

A prefeitura de Cotia disse que nos próximos 60 dias vai pagar R$ 1,2 milhão em benefícios. E que pediu à Secretaria da Fazenda um estudo aprofundado sobre as finanças da educação. Disse ainda que em 30 dias poderá se reunir com a comissão dos funcionários para retomar as negociações.