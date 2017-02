PROS promove reunião em Cotia com lideranças políticas da região

O convite para a reunião organizada e realizada na cidade de Cotia no último domingo, 19, foi feito por Willame Cavalcante, presidente do PROS Municipal de Osasco e por Beto Rodovalho, vereador e presidente municipal do PROS de Cotia e teve entre os presentes, além de vereadores e lideranças políticas de trinta e cinco (35) municípios da região, a presença da senhora Maria Aparecida dos Santos, presidente Nacional do PROS Mulher Nacional e mãe do presidente Nacional do partido, Euripedes Junior e de Jadir Nascimento, secretário geral do PROS estadual.

Willame Cavalcante e Beto Rodovalho, são coordenadores regionais do Partido Republicano da Ordem Social (PROS) e na reunião foi discutido a “cláusula de barreira” que é uma norma que impede o funcionamento parlamentar ao partido que não alcançar determinado percentual de votos. Também foi decidido nesta reunião que o PROS irá lançar nas eleições de 2018, chapas puras de candidatos a deputados estaduais e federais e mais, que Osasco terá candidatos do PROS tanto a estadual como a federal.