Provas do Processo Seletivo de Osasco onde houve manifestação foram canceladas

O Prefeito de Osasco Rogério Lins e a Comissão de Acompanhamento do Processo Seletivo nº 10/2017,determinou suspensão de provas, no período matutino do processo seletivo realizado no último fim de semana, em um dos locais destinados para realização das mesmas, em face do grave tumulto formado por pessoas estranhas ao processo seletivo, com riscos de agressão aos candidatos que ali deveriam realizá-las e, ainda, com risco de danificação do local, portanto, do patrimônio público, restando o necessário registro de Boletim de Ocorrência, no 5º Distrito Policial.

A escola em questão é a EMEF Quintino Bocaiúva no Novo Osasco.

A comissão, em nota, diz que o cancelamento se deu por necessidade de preservação do princípio de isonomia dos candidatos que foram impedidos de realizar provas no local.

As vagas são exclusivamente para os empregos públicos de Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate a Endemias. Novas informações sobre a continuidade do referido processo seletivo serão publicadas na Imprensa Oficial do Município do dia 14/12/2017