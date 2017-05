PSB discute a atual situação política

A convite do vereador Prof. Mário Luiz Guide, Secretário Geral do PSB/SP, o deputado estadual Caio França (PSB/SP) esteve em Osasco para falar sobre “A Atual Situação Política em São Paulo”. O evento foi realizado na noite de terça-feira, 23, no plenário da Câmara Municipal de Osasco e contou com a participação de prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, presidentes de diretórios municipais de Osasco, Região Oeste e Diadema, além de membros da Executiva Estadual de São Paulo e militantes de diversas cidades.

A presidente do PSB de Osasco, Terezinha Maria dos Santos fez a abertura da plenária com a leitura da Resolução nº 002/17 da Comissão Executiva Nacional do partido que decidiu, por unanimidade, romper com a base aliada do governo Michel Temer defendendo a tese de que o presidente deve apresentar sua renúncia como forma de acelerar a solução da crise de governabilidade que ficou instalada após denúncias da “Lava-Jato”.

O vereador Mário Luiz Guide, que fez uso da palavra logo após a leitura da Resolução, começou sua explanação dizendo que o mundo e o país vivem momentos difíceis com as novas revoluções tecnológicas e o crescimento do desemprego. “Estima-se que possa haver um grau de desemprego na ordem de 40% ao longo das próximas décadas por estas novas revoluções tecnológicas”, ressaltou o vereador lembrando que, há três anos o Brasil vive uma recessão, com a parada da economia e o crescimento do desemprego.

Na avaliação do socialista, diante deste cenário, o que o Brasil menos precisava era do agravamento da crise política, que piora ainda mais a situação econômica do país. “A Revolução da tecnolgia e a questão do desemprego coloca na ordem do dia a questão das mudanças numa direção socialista. O PSB sempre defendeu a democracia, sempre defendeu um regime de liberdades, nós queremos o socialismo, queremos uma sociedade mais justa e igualitária que invista em serviços públicos de saúde, educação e previdência, mas que seja uma sociedade democrática, com liberdade ampla para todas as pessoas, finalizou o vereador Mário Luiz Guide.

Já o deputado estadual Caio França reforçou o momento difícil de instabilidade política no cenário nacional e considerou que o Diretório Nacional tomou uma decisão acertada apoiando a realização de eleições diretas para a substituição do presidente Michel Temer. Ele disse ainda que, diante deste cenário, fica inviável votar ou realizar qualquer tipo de reforma. Em São Paulo, o deputado ressaltou o crescimento do partido que, nas últimas eleições, fez 45 prefeitos.