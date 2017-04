PSD Osasco será oposição a Rogério Lins

Nesta quarta-feira, 12, o presidente municipal do PSD Osasco Lau Alencar esteve reunido com correligionários e políticos para discutir o futuro do partido com relação a administração municipal.

Lau que apoiou o ex-prefeito de Osasco Jorge Lapas nas últimas eleições, inclusive foi secretário na administração passada, optou em ficar na oposição a Rogério. Com isso, Josias da Juco, vereador do partido na câmara de Osasco, passará a ser oposicionista, juntando-se a Alex da Academia (PDT) e Dra. Régia (PDT), que pertencem ao partido do ex-prefeito Jorge Lapas.

Lau e o partido alegaram que a ligação ao PT é um dos motivos da agremiação seguir para a oposição. “Após a análise de 100 dias de governo, pode-se perceber que o PT – Partido dos Trabalhadores, está diretamente ligado a administração com a maior participação no secretariado e com mais espaço do que qualquer partido que está diretamente ligado ao governo, inclusive, o partido do próprio prefeito.”

O PSD em nota também fez outros apontamentos para a tomada de decisão. “Os recentes fatos ocorridos na cidade divulgados através da grande mídia com as notícias de ocorrências de pancadões, chacinas, ônibus incendiados, moradores assustados com a sensação de caos e pânico, saúde precária, crise política entre aliados, falta de cumprimento da política salarial de servidores, falta de comando e liderança, foram alguns dos fatores decisivos que contaram para o posicionamento do partido. Seremos fiscais da sociedade, faremos uma oposição construtiva, justa e responsável. Não vamos torcer pelo ¨quanto pior melhor¨, seremos vigilantes e austeros, quanto à aplicação do orçamento e sua real destinação e finalidade nas áreas da Saúde, Educação, Segurança e o Social.”