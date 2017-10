PSOL consegue decisão favorável contra empresas de ônibus de Osasco

Na quarta, 4, a 13ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo proferiu decisão favorável ao recurso apresentado pelo PSOL – Partido Socialismo e Liberdade – na Ação Popular movida contra as concessionárias Auto Viação Urubupungá, Viação Osasco e o Município de Osasco.

A ação foi proposta no início do ano e questiona o aumento abusivo do preço das passagens de ônibus na cidade, promovido pelo ex-prefeito Jorge Lapas, bem como a lei que permite às empresas o monopólio do transporte público municipal por 30 anos.

O processo havia sido extinto pelo juiz da 1ª Vara da Fazenda Pública de Osasco em 13 de março deste ano, sob a alegação de que o aumento das passagens de ônibus não causaria danos aos cofres do Município. O PSOL recorreu da decisão à segunda instância.

O relator do recurso, desembargador Antônio Tadeu Ottoni, chegou a declarar a suspensão do reajuste da tarifa, fixando multa no valor de R$ 50 mil por dia em caso de descumprimento. Apesar disso, as empresas não cumpriram a decisão judicial e conseguiram, posteriormente, revertê-la, permanecendo livres para cobrar o absurdo valor de R$ 4,20 dos usuários dos ônibus municipais.

Com a nova decisão fica o juízo da Comarca de Osasco obrigado a julgar o mérito da ação, na qual o PSOL irá pedir inclusive a produção de novas provas , de modo a demonstrar, de uma vez por todas, a ilegalidade do atual preço das passagens.