PSOL interpõe recurso pleiteando, mais uma vez, a suspensão imediata do reajuste das tarifas de ônibus de Osasco

O PSOL de Osasco interpôs um recurso de apelação contra a sentença do juiz da Primeira Vara da Fazenda Pública de Osasco que extinguiu o processo no qual o partido pedia a anulação do reajuste das tarifas de ônibus na cidade.

O recurso foi protocolado nesta quinta, 9, sendo que as empresas e o município terão quinze dias para se defenderem, após a data, o processo será remetido ao tribunal para julgamento.

No mérito da ação, o PSOL pede a antecipação da tutela, para suspensão imediata do reajuste, e a anulação da sentença, para que o processo retorne ao Foro de Osasco e tenha prosseguimento normal.

O partido alega basicamente a deficiência da fundamentação da sentença e o fato de que o juiz contrariou a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ao extinguir o processo sem resolver o mérito.