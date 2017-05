PT de Osasco vai se unir para eleger Valmir Prascidelli e Emidio em 2018

Nos bastidores políticos de Osasco a notícia da semana é de que, simpatizantes do ex-deputado federal João Paulo Cunha e os de Emidio de Souza, ex-prefeito de Osasco, militantes que integram grupos até então divergentes, estão conversando nestes últimos dias e o objetivo é o de se aparar arestas e chegar a uma união, visando o fortalecimento da agremiação no município já de olho nas próximas eleições.

Em 2016, o Partido dos Trabalhadores de Osasco teve um desempenho abaixo da média na cidade, nenhum vereador petista foi eleito. Na legislatura anterior na câmara de Osasco eram três: Mazé Favarão, Valdir Roque e João Góis. O candidato a prefeito Valmir Prascidelli teve uma votação muito ruim levando em consideração as últimas votações. As ações começaram a mudar no partido após a última eleição do diretório. A vitória de Aguimarães Caldas fez com que grandes nomes do partido se reunissem em prol de um projeto para reconquistar o espaço perdido na cidade.

Uma das medidas que se discute entre os partidários é que nas eleições gerais de 2018, o ex-prefeito Emidio de Souza seja o candidato a deputado estadual numa dobradinha com o deputado federal Valmir Prascidelli, que vai tentar buscar a sua reeleição. E mais, nas tratativas já se discute também as eleições municipais de 2020 e na pauta, como candidato do PT à prefeitura de Osasco, o nome forte do partido para a disputa é o de Emidio de Souza, que por duas vezes foi prefeito de Osasco. Caso a dobradinha Emidio/Valmir aconteça, nas eleições do próximo ano teremos uma disputa mais do que acirrada, em busca de cadeira no legislativo estadual e na Câmara Federal. Desde já, comenta-se de que Ana Paula Rossi, Dr. Lindoso, Celso Giglio, Jorge Lapas, Ni da Pizzaria, Ribamar, Claudio Piteri, entre outros, já se apresentam como candidatos em 2018, além é claro, das deputadas federais Renata Abreu e Bruna Furlan, que vão tentar a reeleição e que, nas últimas eleições receberam uma grande votação em Osasco.