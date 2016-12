Quadrilha faz arrastão dentro de trem em Jandira

Uma quadrilha fez um arrastão em um trem da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) que estava parado em Jandira na noite de quarta-feira (21). De acordo com o Bom Dia São Paulo da TV Globo, quatro pessoas, uma delas armada, roubaram três passageiros que estavam no vagão parado na Estação Sagrado Coração. De acordo com a Companhia, os criminosos fugiram após o assalto. A CPTM informou que irá encaminhar as imagens de câmeras de segurança para a Polícia Civil investigar o crime e tentar identificar os assaltantes.