Quadrilha tenta roubar caminhão das Casas Bahia no Jardim Padroeira ll em Osasco

A Polícia Militar , por meio do 14º Batalhão realizou, no sábado, 13, às 08h29 na Rua Hugo Semeghini no Jardim Padroeira II em Osasco, a prisão de um indivíduo por Roubo a Carga.

A prisão ocorreu quando a equipe em patrulhamento, se deparou com três indivíduos na tentativa de roubo a caminhão das Casas Bahia, carregado com geladeira, sofá, maquina de lavar roupa, colchão, etc. Na abordagem, um indivíduo foi detido, sem arma, e outros dois se evadiram em um veiculo Fiat Uno, sendo abandonado pela Rua Osvaldo Manoel de Oliveira.

Diante dos fatos, os policiais militares informaram ao indivíduo da lei sobre seus direitos constitucionais, conduzindo os indivíduos 5º DP, onde a autoridade de plantão, após tomar conhecimento dos fatos elaborou o BOPC em flagrante por Roubo Tentado a Carga, permanecendo o indiciado à disposição da justiça.