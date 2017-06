Qual o número ideal de assessores a vereadores?

A pergunta que fica é: o movimento de redução de assessores é nacional, estadual ou municipal? Ou este movimento está ligado a fatos isolados pelo trabalho de alguns promotores estaduais?

Uma grande polêmica vem acontecendo em alguns municípios, envolvendo promotores públicos e Câmaras Municipais, com relação ao número ideal de comissionados à disposição de cada vereador.

Em Osasco, por exemplo, eram até dezesseis (16) comissionados no final de 2016, mas há algumas semanas, este número foi reduzido para oito (8) para cada vereador. Nos últimos meses, o promotor de Osasco Gustavo Albano fez mais um apontamento à Casa de Leis osasquense, de acordo com estudos, cada edil deveria ter apenas dois comissionados à disposição, mas ainda não existe um consenso dos vereadores. Se eles vão acatar ou não o apontamento do promotor, reuniões acontecem semanalmente para discutir esse novo corte.

Os legislativos nos mais diversos municípios, não tem uma regra básica com relação a esse fato e com resoluções aprovadas na própria Casa de Leis, determinam o número máximo de assessores comissionados que cada vereador pode dispor.

Sem entrar no mérito com relação a essa questão, isto é, se é justo ou não as quantidades de assessores definidas pelos legislativos municipais, só gostaríamos de saber se esse movimento de alguns promotores com relação a comissionados nas Câmaras Municipais, está ocorrendo em nível nacional, estadual ou em apenas alguns municípios, isto é, graças a atuação isolada de um ou outro promotor.

Uma outra questão é se as Assembleias Legislativas, Câmara Federal e até mesmo o Senado da República, serão questionados com relação ao número de assessores comissionados que atualmente cada parlamentar dispõe.

Abaixo segue alguns municípios do Estado de São Paulo, com população, quantidade de vereadores e número máximo, atualmente, de comissionados à disposição de cada vereador: