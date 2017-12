Quatro desmanches tem algum tipo de irregularidade em Carapicuíba, aponta Detran SP

Equipes do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran.SP) realizaram operação especial para o Dia Internacional de Combate à Corrupção, datado em 9 de dezembro, em 76 pontos como autoescolas, clínicas médicas, psicológicas, empresas de desmanches, Empresas Credenciadas para Vistoria Veicular (ECV) e locais de exame práticos para obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH). No total, foram 25 cidades de nove regiões do Estado, entre elas a cidade Carapicuíba.

As atividades complementaram as diligências e as fiscalizações realizadas periodicamente em parceiros e em locais de exames práticos a fim de coibir eventuais fraudes e irregularidades no processo de habilitação.

Já na Região Metropolitana de São Paulo, 11 empresas de desmanche de veículos foram visitadas. Quatro delas foram advertidas por não atenderem à legislação vigente, por falta de documentação, problemas na infraestrutura ou por venderem peças sem as devidas identificações de procedência. Os locais também serão notificados ou bloqueados no sistema. “As ações de fiscalização visam garantir que todos os procedimentos sejam cumpridos da forma correta. Isso é importante para que o cidadão tenha um serviço adequado e para que possamos tornar o trânsito mais seguro”, ressalta Maxwell Vieira, diretor-presidente do Detran.SP.

Em Carapicuíba – quatro das sete empresas de desmanches tinham algum tipo de irregularidade. As empresas, a depender da gravidade dos problemas flagrados, podem responder processo administrativo junto ao Detran.SP; terem o bloqueio preventivo no sistema; ou até serem descredenciadas.

Em caso de suspeitas de irregularidades, os cidadãos podem acionar a Ouvidoria do Detran.SP pelo portal www.detran.sp.gov.br