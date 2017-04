Quatro homens foram assassinados no Jardim Conceição. Não há indícios que possam relacionar este a outros casos

A Polícia Civil de Osasco informa que o Setor de Homicídios da Seccional instaurou inquérito policial para apurar a morte de quatro homens, dois de 35, um de 20 e outro de 21 anos de idade, na madrugada desta terça-feira (11), no bairro Conceição, em Osasco.

A primeira ocorrência foi na Rua Orlando Torres, por volta das 2h20. Pessoas que estavam no veículo passaram atirando em R. R. R. de S., 21 anos, O. P., 35 anos, e F. de M., 35 anos, que estavam passando pelo local. Dois deles morreram no local. Moraes chegou a ser socorrido e levado a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Jardim Conceição, mas não resistiu.

A segunda ocorrência foi na Avenida Victor Civita, a poucos metros de distância. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, um dos sobreviventes do caso, de 18 anos, relatou que estava passando pelo local com D. D. das D., 20 anos, quando foram surpreendidos por pessoas em um Fox atirando contra eles. Danilo foi socorrido e levado ao Hospital Regional de Osasco, mas não resistiu.