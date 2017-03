Quatro Senai da região vão orientar a população, neste sábado, 4, sobre a transição do sinal analógico das tevês para o digital

Em continuidade às ações da Patrulha Digital, 32 escolas Senai-SP da Capital e Região Metropolitana de São Paulo estarão de portas abertas neste sábado (4/3), das 8 às 17 horas, onde alunos da entidade vão tirar dúvidas da população sobre a transição do sinal analógico para a tecnologia digital e a instalação dos kits de conversores.

Na Região Metropolitana de São Paulo, o sinal analógico deverá ser desligado no dia 29 de março. Até lá, alunos dos cursos de Eletrônica, Eletrotécnica, Refrigeração, Telecomunicações, Informática e Edificações do Senai-SP terão a missão de apoiar a comunidade com orientações teóricas e técnicas.

A ação faz parte da parceria entre a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (Abert), a Seja Digital, empresa responsável pela migração para o sinal digital em todo o Brasil, e o Senai-SP.

No outro sábado, 11/3, está agendada a Onda Digital, quando os alunos da Patrulha Digital passarão pelas comunidade dando orientação sobre recepção do sinal digital.

Confira abaixo o endereço das 32 unidades do Senai-SP onde haverá atendimento à população:

Grande São Paulo:

Ø Escola Senai Nadir Dias de Figueiredo

Rua Ari Barroso, 305 Osasco

Ø Escola Senai Profº. Vicente Amato

Rua Elton Silva, 905 Jandira

Ø Escola Senai Suzana Dias

Estrada Tenente Marques, 5300 – Fazendinha Santana de Parnaíba

Ø Escola Senai José Ephim Mindlin

Alameda Waghi Salles Nemer, 124, Barueri