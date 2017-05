“Que fase!” Essa é uma expressão muito conhecida e utilizada, principalmente, no mundo do futebol. Normalmente vinculada a uma onda negativa, trata de um período onde predominam os resultados e notícias ruins sobre determinado clube. E ela cabe perfeitamente ao Brasil de hoje, que tenta sair de uma crise profunda, mas patina permanentemente em terreno instável por conta de seguidas revelações que comprometem nossas autoridades, lideranças e instituições. O descrédito é generalizado. Parece que não sobra ninguém justo e correto. Isso lembra um relato bíblico onde Abraão conversa com Deus acerca de uma sentença divina sobre as cidades de Sodoma e Gomorra, cujos pecados multiplicavam e agravavam muito a sua condição. Sabendo que seu sobrinho Ló vivia na região com a família, Abraão intercedia junto a Deus para que não destruísse justos com os ímpios. E “negociava” com Deus. Primeiro perguntou se Deus destruiria as cidades mesmo havendo 50 justos ali vivendo. A resposta foi negativa, ou seja, todos seriam preservados se houvesse 50 justos. Conhecedor que era de Sodoma e Gomorra, Abraão não “pagou pra ver”. Amigo que era de Deus, continuou sua negociação com o Criador diminuindo os números para 45, 30, 20 e, finalmente, 10. Na existência de apenas 10 justos, todos os demais habitantes das duas cidades seriam preservados. Sodoma e Gomorra acabaram destruídas, mas Deus salvou Ló e sua família. Se sentença parecida viesse sobre o Brasil de nossos dias, temos a impressão de que não haveria justos suficientes para justificar a sua manutenção. Quando alguns acreditavam que as piores notícias acerca do país haviam passado, com breve esboço de recuperação econômica, novas revelações sobre articulações criminosas do presidente Michel Temer colocam o país de joelhos, aprofundam a instabilidade política e social, agravam a crise econômica e lançam enorme dúvida sobre seu futuro. Menos mal seria se essa falta de justos fosse somente na classe política, como muitos dão a entender.