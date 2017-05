Quer ganhar um notebook?

Desde 24 de abril estão abertas as inscrições para o 5º Concurso de Redação promovido pelo Hospital do Câncer de Barretos. Elas vão até 16 de junho próximo e o tema este ano é “Tabagismo: qual a verdade sobre o câncer por trás da fumaça?”.

Os alunos concorrem exatamente a um notebook, prêmio para o primeiro colocado e do 2º ao 5º premiados, a recompensa vai ser um tablet. Com isso, espera-se atingir um número maior de concorrentes. Basta escrever uma redação sobre o desafio lançado em 2017: será que é verdade que o cigarro causa câncer?

É uma questão que interessa a todos. Embora a vedação ao cigarro em ambientes fechados tenha sido uma lei bem observada, ao contrário de algumas normas que, no Brasil, costumam “não pegar”, o fumo ainda é algo que começa cedo, torna o fumante um dependente e é muito difícil de se abandonar o vício.

O Hospital do Câncer de Barretos é uma instituição de enorme prestígio e de elevado respeito. Recebe pacientes de todo o Brasil e do exterior. Ali se desenvolve um trabalho intenso para detectar essa enfermidade que ceifa tantas vidas em todo o planeta e quem tiver dificuldade em deixar de fumar, porém queira mesmo fazê-lo, se convencerá de que não vale a pena entregar-se ao cigarro se visitar as diversas alas do Hospital.

O argumento de que muita gente sempre fumou e não morreu de câncer é falacioso. À medida em que a tecnologia avança, também sucede a inclusão de outros componentes no cigarro de hoje, muito diferente daquele de ontem.

A morte de quem contrai câncer por causa do cigarro é muito dolorosa. Falta oxigênio, o desespero é terrível. Por isso é que, além do estímulo para tentar ganhar o notebook ou os tablets, vale a pena redigir um texto e participar desse concurso. Espera-se que as crianças venham a ser agentes de conversão de seus pais e os dissuadam de continuar a fumar. Ou, pelo menos, haja redução no consumo de algo que, no mínimo, pode-se afirmar sem medo de errar, “não faz bem à saúde”.

Para saber maiores detalhes sobre esse 5º Concurso de Redação promovido pelo Hospital do Câncer de Barretos, basta acessar o endereço eletrônico www.hcancerbarretos.com.br/concurso-de-redacao-nec .