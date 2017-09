Questionada em Audiência Pública, Secretária de Trabalho de Osasco coloca currículo a disposição; Veja o vídeo

A secretária de Desenvolvimento, Trabalho e Inclusão (SDTI) e Planejamento e Gestão (SEPLAG) de Osasco, Dulce Helena Cazzuni, colocou seu currículo a disposição durante audiência pública na Câmara Municipal para discussão da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), na noite desta terça-feira, 5.

No encerramento de sua fala ela usou alguns minutos para exaltar sua competência a frente da pasta e a relação com o legislativo municipal que segundo fontes ouvidas pela reportagem andam estremecidas. “Eu queria dizer todo respeito que tenho, mas nós temos uma parceria entre executivo e legislativo para um bom andamento de uma cidade”, disparou a secretária.

Ela reprovou alguma ação indesejada dos parlamentares. “Me sinto tecnicamente competente para essa ação, queria aqui demonstrar o meu repúdio por essa situação de forma muito respeitosa, muito elegante gostaria de mostrar que estou desconfortável com uma situação dessa, meu muito obrigado a todos. Eu acho que já contribuí significativamente para essa cidade e gostaria de colocar meu currículo a disposição”, desabafou.

Vale lembrar que a secretária Dulce Helena não pediu demissão, ela colocou o currículo a disposição.

Quem é Dulce Helena Cazzuni

Ela é graduada em Ciências Econômicas e em Administração de Empresas, pela Universidade São Judas Tadeus, e especializada em Didática do Ensino Superior pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Atualmente, é aluna do Mestrado Profissional em Gestão e Políticas Públicas, da Fundação Getúlio Vargas (FGV).

Após alguns anos de experiências na área financeira, ingressou na gestão pública em 1989, quando assumiu a concepção e execução do Projeto Habitacional Renda Média, da Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo (COHAB), na Prefeitura de São Paulo.

De 1995 a 1999 participou da reestruturação e consolidação do Sistema Nacional do Emprego (SINE), na Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho, do estado de São Paulo. Nesse período também foi pesquisadora sênior do Departamento de Estudos Socioeconômicos e Políticas da Central Única dos Trabalhadores (DESEP/CUT Nacional).

Entre 2001 e 2004 fez parte da equipe responsável pela concepção e criação da Secretaria de Desenvolvimento, Trabalho e Solidariedade (SDTS) e da Política Pública de Trabalho Emprego e Renda, na prefeitura de São Paulo.

Em 2005, iniciou suas atividades na prefeitura do município de Osasco à frente do processo de reestruturação da Secretaria de Desenvolvimento, Trabalho e Inclusão (SDTI) e implementação das Políticas Públicas de Trabalho, Emprego e Renda.

Em 2011, a convite do governo federal, tornou-se colaboradora na concepção do Plano Brasil sem Miséria, criado pelo Ministério do Desenvolvimento e Combate à Fome. Retorna a Osasco após a conclusão do projeto e fica à frente da SDTI até o fim de 2012.

Em 2013, tornou-se Secretária Municipal de Governo de Osasco. No mesmo ano participou ativamente da criação da Secretaria de Planejamento e Gestão (SEPLAG), da qual é secretária desde então.

Possui diversas publicações no campo das políticas públicas de emprego, trabalho e renda, entre as quais destacam-se Atlas da Exclusão Social de Osasco, de 2007; Inclusão Social com Geração de Ocupação e Renda, de 2008; e o seu mais recente livro Planejamento Público e Gestão por Resultados: uma experiência municipal aplicada, publicado em 2016 pela editora Hucitec.