Questões sobre Drogas e Álcool

A “Série Pais de Adolescente” tem o objetivo de abranger tanto quanto puder a mente, o comportamento e as armadilhas que de rodeiam a vida da criança e do adolescente. Trabalharemos nestes próximos artigos um sequencia sobre o tema “DROGAS” tendo em vista a necessidade de como identificar e até mesmo como lidar com situações referente ao assunto.

Tenho encontrado e visto muitos pais desesperados sem saber o que fazer e outros que já gastaram todo seu patrimônio na tentativa de recuperar ou acolher o seu filho. É por este motivo que sei que valerá o tempo investido aqui na tentativa de ajudar as diversas famílias, portanto, não deixe de ler os outros artigos desta série no meu site www.gilsonbiondo.com.br ou assistir os diversos vídeos no YouTube Escola de Pais – Gilson Biondo.

A transição para a adolescência é uma fase de brincadeiras, descobertas e desafios, porém cada vez mais um item perigoso está se infiltrando nesta etapa e prejudicando o desenvolvimento de muitas crianças e adolescentes: as drogas. Para falarmos de drogas precisamos definir bem o seu significa e conceito, ou seja, droga é um nome genérico dado a todo o tipo de substância natural ou não, que ao ser introduzida no organismo provoca mudanças físicas ou psíquicas.

Ao contrário do que se pensa, as drogas não se limitam a maconha, cocaína e ao crack, temos que levar em consideração as drogas licitas tais como: os analgésicos, o tabaco e o álcool. As drogas licitas na maior parte das vezes são as portas de entrada para as drogas ilícitas. 40% dos adolescentes brasileiros entre 12 e 13 anos ingeriram álcool pela primeira vez em casa. Muitos não sabem, mas, a ingestão precoce de álcool é a principal causa de morte entre jovens de 15 a 24 anos em todo o mundo.

Infelizmente raramente vemos campanhas de prevenção e orientações sobre os perigos das drogas licitas. Algumas campanhas sobre drogas mais pesadas como crack e cocaína ainda veiculam timidamente, contudo, o mais coerente deveria tratarmos disso na raiz do problema, ou seja, a conscientização dos pais e planejamento familiar “urgente”.

Não quero atribuir a culpa ou colocar o peso todo aos ombros dos pais, mas as crianças e os adolescentes são como espojas absorvendo tudo que está ao redor e, logicamente reproduzem aquilo que aprendem. No quesito festas e comemorações alguns pais não se privam de colocar em suas mesas garrafas de bebidas e outros, o que para uma criança que o olha como um super herói e almeja ser como ele se torna um prato cheio para um desvio de conduta esperada de uma criança. Assim como uma criança que bate por ver exemplos em casa é também de igual modo as crianças e adolescente que fumam e bebem por verem seus pais o fazendo.

Você pode até querer discordar ou até ficar furioso não aceitando a afirmação, em contrapartida 90% dos filhos são as copias de seus pais. Os filhos refletem aquilo que seus pais são. Curiosamente a fatura ou o prejuízo para estas crianças não poderá ser vista imediatamente, mas, será notória ao longo dos anos. Vale salientar que cada criança reage de uma maneira e acompanhar o desenvolvimento e comportamento será imprescindível para a garantia de um futuro tranquilo.

De acordo com uma pesquisa realizada pelo Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas (cebrid), cerca de 12,8% de crianças entre 10 e 12 anos de idade já passam a ser influenciadas a consumir drogas ilícitas, e boa parte delas passaram a utilizar outros tipos de drogas mais “fortes” como crack e cocaína, sendo prejudiciais à saúde.

São muitas situações que levam os jovens a entrarem nesse mundo, seja por influência de pessoas que tentam induzir com a falsa idéia de “dinheiro fácil” ou pela falta de regras, ausência da família e de políticas públicas. Com tantas influências, seja nas ruas ou no ambiente que convivem, muitos se questionam qual é a solução para tirar essas pessoas da condição de vítimas das drogas?

CONTINUA