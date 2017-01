Você já acordou ao sabor de um sonho suave, sem conseguir encontrar sequer uma imagem ou palavra que o descrevesse? Ana despertou assim naquele dia. O cérebro parecia simplesmente não querer começar a funcionar. Deitou-se novamente e fechou os olhos para ver se lembrava de alguma coisa, mas desistiu ao se tocar que estava atrasada para a faculdade de História. Levantou-se correndo, tropeçando no chinelo que deixara ao lado da cama e procurando pelo interruptor de luz na parede errada. Entrou no banheiro, viu o estado catastrófico do seu cabelo e se questionou, mais uma vez, porque não havia nascido homem para não ter que passar uma hora se arrumando toda manhã.

Engoliu um pedaço de pão e saiu de casa mastigando uma maçã. Correu para pegar o ônibus ao vê-lo chegando no exato momento em que dobrava a esquina, calculando os minutos a menos de atraso pela sorte daquela coincidência. Passou sua carteira próximo ao sensor do bilhete único, empurrou a catraca e despencou no único assento vago, um raro presente que não recusaria. Suspirou fundo olhando pela janela. Sentindo o coração desacelerar, viu uma criança brincando sozinha no balancinho da praça, o que fez um trecho daquele sonho aflorar da memória e cair em seu colo: A imagem de uma menina negra, uns cinco anos de idade, numa região alagada, uma espécie de rio raso no meio da floresta. Corria feliz, saltitando na água que passava intercalando trechos de areia, terra e rocha. Num desses saltos pisou numa poça alguns centímetros mais funda, fazendo a água respingar em seu rosto. Riu e piscou os olhinhos, cuspindo um pouco de água e saliva, feliz por estar brincando na natureza.

Ana não era negra, mas também não era branca. Parda, como preencheu na ficha de inscrição da faculdade. Mas a cor de sua pele tinha uma própria e indescritível beleza. Nem melhor nem pior que as outras, apenas única. E aquela menina do sonho, mesmo sendo diferente dela na cor, possuía algo de familiar.

Naquele dia não conseguiu mais prestar atenção na aula. A imagem do sonho era tão nítida, de tanta simplicidade e doçura que a deixou tocada. A mesma distração permaneceu após a aula, no trabalho. Depois, antes de chegar em casa, olhando do ônibus o balancinho que lhe ajudou a recordar o sonho, resolveu acordar mais cedo no dia seguinte e dar uma passada lá. Fazia dois anos que morava de aluguel ali e nunca deu sequer uma volta naquela praça. Nenhuma surpresa, já que estudava e trabalhava o dia inteiro. Modificou o alarme do celular, tomou banho e foi para cama mais cedo, sem sequer abrir o livro para estudar.

Levantou logo que o alarme tocou e, dessa vez, acertou a parede do interruptor de luz. Esquentando a água do café, começou a lembrar do sonho que tivera dessa vez: Um balanço rústico preso por duas cordas grossas a uma grande árvore balançava de leve, como se alguém tivesse dele acabado de sair. Tinha sonhado mais, mas não conseguia lembrar. Sentou-se à mesa no lado em que o sol da manhã, entrando pela janela, atingia suavemente suas mãos e tornava a fumaça da caneca de café tão encantadora quanto seu aroma. Acordar todo dia era difícil, mas Ana não imaginava como pode ser bom acordar ainda mais cedo e desfrutar desses momentos simples. Estava tão entretida que quase se esqueceu de ir à praça. Levantou-se rápido, terminou de se arrumar, pegou suas coisas e saiu.

Chegando lá, ao se aproximar do balancinho, viu que uma criança brincava nele tal qual no dia anterior.

– Bom dia, mocinha – cumprimentou Ana.

– Bom dia – respondeu a menina, virando o sorriso para Ana.

De pele negra reluzente qual ébano, contrastando com o brancor de seu sorriso, a menina era pura inocência. Uns oito anos. Brincava feliz e não parecia preocupada por estar ali sozinha.

– Onde você mora? – perguntou Ana.

– Ali – respondeu, apontando na direção de algumas casas próximas.

– Seus pais deixam você brincar aqui sozinha?

– Empurra, por favor? – pediu a menina, ignorando a pergunta.

– Só um pouquinho. Estou com pressa.

Conforme Ana empurrava, a menina movia as pernas para ganhar ainda mais embalo. E ria um riso tão sincero e espontâneo que fazia suas preocupações evanescerem. Era como se aquela personagem do sonho tivesse ganhado vida e aparecido bem ali na sua frente. De repente ouviu o barulho de um ônibus chegando. Seu ônibus! Fez menção de gritar para o motorista, mas parou ao ver uma pessoa familiar sentada à janela, com um livro aberto na mão. E não poderia ser mais familiar, pois era ela mesma! Assustada, olhou para a menina que continuava alegre no balanço, já menos embalado. Olhou de volta para o ônibus que já desaparecia na esquina. Confusa, tornou a virar-se para a menina que estava em pé a seu lado.

– Meus pais me deixam brincar com você.

– Sei… Eu te vi brincando aqui ontem.

A menina sorriu e, pegando Ana pela mão, puxou-a na direção das casas que havia apontado antes.

– Vem!

Ana, que já tinha perdido aquele ônibus, decidiu tirar folga da faculdade naquele dia e aceitou o convite.

– Qual o seu nome, mocinha?

– Niara.

– Que lindo nome! Sabe o que significa?

– Aquela que tem grandes propósitos. – respondeu uma voz feminina à frente – Mas seu nome cristão é Victória.

Olhou na direção e viu uma mulher negra, jovem e bonita, vestida com uma certa simplicidade elegante. Era a mãe de Niara, deduziu Ana, já que a menina correu na direção dela e a abraçou nas pernas, sendo correspondida em seguida com um afago no rosto e cabelos.

– Nome cristão? – questionou Ana – Ter dois nomes é coisa da época da escravidão, dos negros batizados que não queriam deixar seus nomes natais.

– Sim. Mas você também tem um nome cristão, se esqueceu?

– Sim, claro. Meu nome é Ana. Você me conhece?

– Conhecia, na época em que você, criança, corria livre pelos igarapés. E seu nome era outro. Ainda é livre hoje?

Aquela descrição fez vir à tona o sonho da noite retrasada, junto a um arrepio na coluna. E a pergunta bateu de frente com as angústias de sua vida atribulada.

– E quem é livre, não é mesmo? – respondeu Ana com um sorriso amarelo.

A mulher apenas sorriu de volta e se despediu, acenando sutilmente com a cabeça e chamando a filha para entrar. Não havia arrogância naquele aceno, que de tão nobre e respeitoso soou como o de uma verdadeira rainha bantu. E Ana deixou passar um ímpeto de perguntar seu nome.

Voltou para casa e descansou o resto da manhã refletindo sobre aquele encontro. A noção de liberdade começava a assumir outros contornos em sua compreensão. Pensou no quanto ela mesmo havia se escravizado, encarcerando seu próprio tempo. Faculdade, trabalho e descanso. E depois? Pós graduação, mais trabalho. Filhos? Casamento? Lembrou do toque do sol em sua pele e do aroma de café ao acordar naquele dia. Bateu uma vontade de viajar para bem longe, de encontrar mais desse encantamento. Lembrou-se de Niara e sua mãe, e imaginou os antigos reis e rainhas da Nigéria. A África seria um bom lugar para conhecer. Tem muita história lá que os livros da faculdade não lhe contariam. Poderia ver a natureza também. Outras culturas. E, quem sabe, reencontrar suas próprias raízes.

