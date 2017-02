Dois caminhões bateram no km 38 da Rodovia Raposo Tavares no sentido capital em Cotia. Um dos caminhões tombou e derrubou alho na pista.

Os guinchos foram chamados na rodovia para destombar o caminhão e, por isso, os dois sentidos da via foram bloqueados. O sentido capital da via ficou com o trânsito completamente parado por quase uma hora.