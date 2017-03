Rapper Crespo toca neste sábado, 18, em Osasco

No próximo dia 18 de março, a partir das 16h30, o rapper Crespo se apresenta no Sesc Osasco no show do álbum Maldito, o trabalho mais recente da carreira do cantor e compositor que traz músicas com influências de diferentes estilos musicais como o jazz, blues, MPB e o samba.

Com uma trajetória profissional marcada pelos sons da antiga geração de rap e rock nacional dos anos 1990, no novo trabalho, o artista, filho do compositor carnavalesco Barbosa, presta homenagem aos artistas marginais, trazendo referências que vão de Glauber Rocha a Zé do Caixão.

Com uma apresentação que vai além das músicas de seu novo álbum, o artista Crespo surpreende o público agregando poesia, teatro e cinema no palco. Para esse show, contará com a presença do veterano multi-instrumentista brasileiro Filó Machado, grande artista da música brasileira com reconhecimento internacional, e também de nomes da nova geração da música como a cantora Heloisa Lucas e o rapper Lenda ZN.

Crespo faz apresentação acompanhado de sua banda que é formada pelos músicos Ivan Paiakan (baixo); Chico Netto (guitarra); Oscar Filho (bateria) e Cristiano Stuginski (teclado), além de DJ Killa, profissional responsável pelo controle dos toca-discos, efeitos sonoros e backing vocal em algumas faixas do álbum Maldito durante o espetáculo.

Serviço