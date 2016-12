Rastreador ajuda polícia a recuperar carro roubado no Jardim Santo Antônio em Osasco

A Polícia Militar realizou nesta quarta, 21, às 23h58m, na rua Jaú no Jardim Santo Antônio em Osasco a prisão de um indivíduo por Roubo.

A prisão ocorreu quando em patrulhamento deparado com uma vítima de roubo relatando que seu veículo possuía rastreador e transitava pelas ruas de Osasco nas proximidades do bairro Vila Yolanda.

Diante das informações e transmitindo via rádio, foi localizado o paradeiro do veículo, em que a guarnição deparou e após um breve acompanhamento dois indivíduos desembarcaram do automóvel Pálio e fugiram a pé, sendo que um deles infrator foi contido.