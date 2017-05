Raul Bueno, prefeito eleito de Pirapora, diz que batalha não acabou, após sofrer nova derrota no TSE

O prefeito eleito no pleito de outubro de 2016 em Pirapora do Bom Jesus, Raul Bueno teve recurso negado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e vai continuar afastado do cargo.

Raul Bueno se tornou inelegível, por ter tido contas de convênio rejeitadas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, enquanto prefeito da cidade em 2004 e 2006.

“A batalha ainda não acabou. Fomos surpreendidos, hoje, com uma decisão monocrática do relator do nosso recurso no TSE, o negando. Respeitamos o ministro. Agora vamos esperar a decisão em plenário, como determina a lei. E tenho muita confiança que podemos vencer. Concorremos com aprovação da Justiça.”

O prefeito interino do município é o presidente da Câmara dos Vereadores, Dany Wilian Floresti . Ele vai continuar no cargo.