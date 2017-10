Rede de traficantes é desarticulada em Itapevi

Policiais civis da Delegacia de Polícia de Investigações Sobre Entorpecentes de Carapicuíba (Demacro), desarticularam uma rede de traficantes e prenderam sete homens, em Itapevi na manhã de quinta-feira, 5.

Os agentes da especializada passaram a investigar, as ações do bando, que traficavam drogas, na Rua Porto Seguro, no Bairro dos Abreus, em Itapevi.

A prisão ocorreu no momento, em que ocorria a troca de turno, entre os traficantes, onde eram conferidos os valores arrecadados, pela venda de drogas.

No endereço foram presos 6 investigados, com 36 porções de cocaína e 10 pedras de crack. No segundo local, situada na rua Izabel, mais um homem foi preso, na posse de 230 porções de cocaína, 100 pedras de crack, além de R$ 900 provenientes do tráfico.

Durante as diligências, foram apreendidos mais 15 tijolos de maconha, num terceiro imóvel, daquela comunidade.

Todos os investigados foram presos em flagrante, por tráfico de drogas e associação ao tráfico.