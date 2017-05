Rede D’Or assume Hospital Sino Brasileiro em Osasco

O Hospital que fica no centro da cidade passa a ser administrado pela mesma empresa responsável pela rede São Luiz, que é referência em atendimento médico no país. O local recebeu melhorias e deve dobrar a capacidade de atendimentos

A nova diretoria do Hospital Sino Brasileiro trabalha agora com a administração da Rede D’Or, que é responsável pelas unidades do hospital São Luiz em São Paulo. Eles adquiriram o Sino Brasileiro que fica rua Marechal Rondon em Osasco. A negociação para compra do hospital gira em torno de R$ 250 milhões.

De acordo com o diretor operacional da Rede D’Or Cesar Torres, a principal mudança num primeiro momento será a inauguração do Centro Cirúrgico com sete leitos e remodelação de todo o parque tecnológico com equipamentos de última geração. O investimento só no centro cirúrgico foi de R$ 5 milhões. No início de outubro será inaugurado o novo ambulatório que ficará na rua Doutor Alcides da Costa Vidigal. O número de consultórios passará de cinco para 12. Com relação a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) a capacidade deve aumentar em 50%. Serão 42 leitos. Até o começo do ano que vem, o local vai inaugurar mais 30 apartamentos para internação. A demora no atendimento do hospital Sino Brasileiro que era sempre uma das principais reclamações dos usuários deve receber investimentos. “Nós vamos aumentar a capacidade operacional do hospital em pelo menos 50%. Esse problema no atendimento é uma questão nacional, a demanda é muito grande. A Rede D’Or tem como objetivo realizar um primeiro atendimento ao paciente em no máximo 20 minutos. Vamos implantar esse tipo de atendimento no máximo até o começo de 2016.”

Para o gerente médico da unidade Luis Ricardo Amaral Salles, a grande mudança com a chegada da Rede D’Or é que o Sino terá uma bandeira forte, que hoje administra mais de 30 hospitais em todo o país. “Para os médicos a situação deve melhorar pois o Centro Cirúrgico conta com o que existe de mais moderno. O paciente terá melhores hospedagens no local.”

Cerca de 25% dos atendimentos do Hospital São Luiz do Morumbi, que também é da Rede D’Or, é de pacientes moradores de Osasco. De acordo com o diretor regional da Rede, José Jair James de Arruda Pinto, a unidade Sino Brasileiro/Rede D’Or deverá ter o mesmo padrão de qualidade da unidade da capital paulista e muitas pessoas optarão em ficar na cidade ao invés de seguirem para a zona sul de São Paulo. “Nós teremos o mesmo atendimento do São Luiz, aqui em Osasco. É mais uma comodidade que a rede quer oferecer aos seus usuários.

Ainda segundo José Jair, no planejamento estratégico da Rede, Osasco era apontada como uma cidade de grande potencial para receber o investimento da empresa. “A cidade é vista pela rede como um grande pólo que vem crescendo dia-a-dia. O Sino já era uma referência em Osasco e região, achamos que seria uma boa porta de entrada.”

Para o prefeito Jorge Lapas, a chegada da Rede D’Or vai qualificar a cidade. “É mais uma empresa de referência que chega à nossa cidade. Isso gera bons empregos para o município e melhora na qualidade de vida de quem mora aqui.”