Rede Estadual abre vagas para jovens e adultos que querem voltar a estudar

A Secretaria da Educação de São Paulo está com vagas em junho para jovens e adultos que querem retornar os estudos no 2º semestre letivo. A rede estadual atende classes do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) e Ensino Médio (1ª à 3ª série). Além da atenção ao currículo oficial, o projeto pedagógico da EJA é propor aulas que dialoguem com a vida profissional e cotidiano dos alunos. Neste primeiro semestre, 229 mil estão matriculados em todo Estado.

O cadastro é presencial e pode ser feito na escola mais próxima de casa ou local de trabalho. É preciso apresentar documento original e comprovante de residência. O endereço das unidades estão no Portal da Educação (www.educacao.sp.gov.br). A confirmação estará disponível nas unidades a partir do dia 10 de julho.

A Educação de Jovens e Adultos é dividida em termos. O ciclo Fundamental é aberto a estudantes com idade mínima de 15 anos e tem duração de quatro semestres. Já o Médio é voltado a candidatos acima de 18 anos e conclusão em três semestres. As aulas do 2º semestre começam em 31 de julho em todo o Estado.

Idiomas e preparatório para vestibular

Em São Paulo, os alunos da EJA também podem contar com a tecnologia para reforçar o estudo. Na Escola Virtual de Programas Educacionais – Evesp há opções de cursos de inglês (80 horas) e espanhol (60 horas) abertos 24 horas por dia e com direito a certificado final. Outra opção é o Cursinho Pré-Universitário Online. A plataforma reúne questões do Enem e outros vestibulares, como Fuvest, Unesp e Unicamp.