RedeTV! transmite ao vivo Vôlei Nestlé e Fluminense nesta quinta-feira,16

A RedeTV! transmite ao vivo nesta quinta-feira (16), às 21h55, a partida entre Vôlei Nestlé e Fluminense na abertura das quartas de final da Superliga feminina de vôlei. O jogo será disputado no José Liberatti, em Osasco.

Tandara aparece na quarta posição da lista de maiores pontuadoras do campeonato, com 303 pontos marcados. Renatinha é a sexta, com 280. A disputa promete equilíbrio, especialmente depois da partida no segundo turno, quando o time paulista precisou de cinco sets para bater o adversário.

“Entramos nesses playoffs em boa posição e vamos enfrentar o Fluminense, que é um time muito experiente e difícil de jogar contra. Na fase de classificação fizemos 3 a 0 no Rio de Janeiro, mas foi uma partida complicada e com parciais justas. No segundo turno, demos algumas vaciladas e elas nos dificultaram ainda mais. Só vencemos no quinto set”, lembrou Tandara.

No primeiro turno, no Rio de Janeiro, o Vôlei Nestlé venceu por 3 sets a 0 (25/14, 28/26 e 30/28), com 16 pontos de Tandara. No returno, em Osasco, o grupo paulista levou a melhor por 3 a 2 (25/18, 26/28, 22/25, 25/16 e 15/12), com 17 pontos de Renatinha.

A oposto do time carioca destaca a dificuldade que seu grupo deverá enfrentar contra o Vôlei Nestlé, mas afirma que todas estão preparadas, inclusive para fazer esta primeira partida na casa do adversário.

“O Fluminense chega nesse playoff sabendo que serão jogos difíceis, uma série dura, já que estaremos jogando contra um time que é um dos favoritos ao título. Sabemos que é preciso sacar muito bem se quisermos uma vitória. Jogar na casa delas é sempre complicado, mas estamos nos preparando. É difícil, mas é gostoso jogar com o ginásio cheio”, afirmou Renata.