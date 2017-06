Reforma da Estação Quitaúna é entregue

O Governador Geraldo Alckmin e o prefeito Rogério Lins fizeram a entrega da reforma da estação de Quitaúna na última segunda. Foram investidos mais de R$ 20 milhões na estação de Quitaúna

A Reforma da Estação Quitaúna foi entregue à população pelo governador Geraldo Alckmin e pelo prefeito Rogério Lins, com melhorias como elevadores e sanitários reformados, e itens para dar mais mobilidade aos cadeirantes e pessoas com outras deficiências. O investimento foi de R$ 20 milhões. Até 2018 serão entregues mais duas estações modernizadas: Jardim Silveira e Jardim Belval, que já estão em obras.

A estação Quitaúna recebeu piso e rotas táteis, comunicação em Braille e sanitários para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. Os banheiros comuns também foram reformados. Já as bilheterias receberam blindagem, entre outros itens que foram acrescentados para dar mais conforto e segurança aos passageiros, como a instalação de câmeras internas de segurança e equipamentos de prevenção de incêndios.

Com relação a finalização das obras da Estação Central de Osasco, o secretário de Transportes Metropolitanos Clodoaldo Perisoni disse que as obras terão que aguardar. “Nós estamos reavaliando os projetos, nós tínhamos recursos do PAC no valor de R$ 590 milhões, mas o dinheiro não veio e não virá. Não darei prazos para retomada das obras.”

O governador disse também que até o começo do ano de 2018 serão entregues 65 trens com 520 carros, a cada 15 dias a CPTM entregará um carro para atender os usuários.

Novo acesso da Castelo Branco

Essa obra não está no projeto original, mas o governador disse que a Obra depende da análise do Tribunal de Contas. Depois disso, será verificado os custos.

Km 21

No dia 15 de Julho será entregue o terminal do KM 21 junto a estação Miguel Costa. As obras do corredor entre a Vila Yara e Itapevi serão retomadas em setembro.

Rota nas Ruas

Em Julho começarão as ações mais ofensivas na cidade da Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (ROTA). De acordo com o prefeito Rogério Lins, a ação será em toda a cidade.

Hospital Regional

Foi investido R$ 30 milhões. Deve ser entregue até outubro com 245 leitos. O prefeito apresentou outra novidade, o pronto socorro do Jardim D’Abril será um hospital de retaguarda. Serão 40 novos leitos.