Reforma da Previdência é ataque aos mais pobres, denuncia Prascidelli

A proposta da Reforma da Previdência apresentada na última terça, 06, pelo presidente ilegítimo Michel Temer fortalece e reforça ainda mais a desigualdade social e exclui os trabalhadores mais pobres do acesso à aposentadoria, afirmou o deputado Valmir Prascidelli.

A reforma eleva a idade mínima da aposentaria para 65 anos, sem distinção entre homens, mulheres e trabalhadores rurais. Com a medida, o trabalhador passará a contribuir por, no mínimo, 25 anos; aqueles que desejam se aposentar com o valor integral deverão trabalhar 49 anos. “O presidente ilegítimo Temer apresentou seu projeto de Reforma da Previdência e deu provas que está do lado dos empresários, dos banqueiros e dos interesses do mercado e não do bem-estar social dos brasileiros. Temer quer que o brasileiro trabalhe 49 anos para receber a aposentadoria integral, mas se aposentou aos 55 anos, com uma recheada aposentadoria de 30 mil reais por mês”, destacou.

O parlamentar petista lembrou ainda que os trabalhadores informais e as mulheres também serão duramente prejudicados caso a reforma seja aprovada. “Com quantos anos conseguirá se aposentar aquele trabalhador pobre que passa a vida na informalidade? E as mulheres, que tem uma jornada dupla ou tripla e tem jornadas de trabalho até 32% maiores que as dos homens?”, questionou.

Para Prascidelli é inadmissível que a população que mais precisa seja penalizada enquanto categorias como a dos militares não sejam afetadas pelos cortes. “Apesar de todos esses retrocessos e golpes à população trabalhadora, temos um cenário em que militares das Forças Armadas que, representam quase 50% do déficit previdenciário do setor público, não serão contemplados pela proposta da reforma da Previdência”, conclui.