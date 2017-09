Régia se pronuncia sobre ameaça de morte feita pelo vereador Pelé

No começo da tarde desta sexta-feira, 29, vereadora Dra. Régia se pronunciou sobre o que aconteceu na sessão ordinária desta quinta, 28, na qual foi ameaçada de morte pelo seu colega de câmara Pelé da Cândida.

Veja a nota de esclarecimento:

Diante dos fatos ocorridos na tarde de ontem, 28/09/2017, no plenário da Câmara Municipal de Osasco, eu vereadora Dra. Régia, venho por meio desta nota esclarecer os fatos ocorridos.

Afirmo que são verdadeiras as notícias de que fui ofendida e ameaçada de morte pelo vereador Paulo César Dias dos Reis, vulgo Pelé da Cândida, em sessão legislativa na Câmara Municipal de Osasco.

O desentendimento teve início quando o vereador Pelé exigiu que apenas jornalistas credenciados e com registro no Ministério do Trabalho ficassem no setor destinado à imprensa. Destaco que fui verificar as credenciais dos profissionais a pedido do presidente da Câmara Municipal, Dr. Elissandro Lindoso, não sendo uma inciativa desta vereadora.

O vereador Pelé da Cândida, que se sentiu ofendido por tal atitude e claramente alterado, desferiu para esta parlamentar, palavras de baixo calão em termos impublicáveis. Além da falta de decoro, fui ameaçada de morte por mais de uma vez dentro da Câmara Municipal de Osasco em sessão legislativa.

Após o ocorrido, registrei um Boletim de Ocorrência na delegacia Seccional de Polícia de Osasco.

Agradeço a solidariedade de todos neste momento.

Vereadora Dra. Régia