Região Oeste tem três pontos de neblina nas rodovias nesta época do ano

Nesta época do ano, até o mês de agosto, aumenta muito a incidência de neblina em várias regiões do Estado de São Paulo. Para reduzir o risco de acidentes nas rodovias, a ARTESP (Agência de Transporte do Estado de são Paulo) e as concessionárias que administram os 6,9 mil quilômetros da malha sob concessão adotam uma série de medidas operacionais que visam aumentar os níveis de segurança para os usuários do sistema. A menor visibilidade causada pela neblina aumenta a probabilidade de colisões traseiras, choques com obstáculos fora da pista (como muretas de proteção, postes de sinalização etc). Podem ocorrer, inclusive, engarrafamentos já que o motorista só percebe o acidente à frente quando está muito próximo.

O trabalho operacional preventivo para tornar as viagens mais seguras é realizado pela ARTESP em conjunto com a Polícia Militar Rodoviária e as concessionárias. Entre as principais ações das concessionárias estão a revitalização das sinalizações vertical (placas e painéis informativos) e horizontal (pintura de solo), veiculação de mensagens alertando os motoristas nos painéis eletrônicos distribuídos pelas rodovias, sinalização com uso de viaturas, campanhas educativas, informativos através de sites, redes sociais e serviço 0800 e até suspensão de obras quando houver situações críticas. Na malha concedida no Estado de São Paulo a sinalização reforça a necessidade de reduzir a velocidade e cumprir a legislação que determina que o farol baixo seja aceso, além de haver dispositivos refletivos para orientação do motorista. Mas, o condutor do veículo também tem sua parte de responsabilidade para reduzir os riscos, como estar atentos à sinalização, reduzir a velocidade ao perceber que a visibilidade está prejudicada e, jamais, usar o celular ao volante.

Veja as rodovias da região oeste que apresentam este problema:

SP-021 – Rodoanel

km 28 ao km 29 – Osasco/Cotia/Embu das Artes (Trecho Oeste)

SP-270 – Rodovia Raposo Tavares

km 36 ao km 39 – Cotia/Vargem grande Paulista

SP-280 – Rodovia Castello Branco

km 51 ao km 54 – Araçariguama

Responsabilidades do Condutor. Parte importante na prevenção de acidentes é de responsabilidade do condutor, que deve tomar os devidos cuidados ao viajar sob neblina:

1. Reduza gradualmente a velocidade ao perceber os primeiros sinais de neblina;

2. Mantenha uma distância segura do veículo à frente;

3. Acenda os faróis baixos – tanto de dia quanto à noite. Já o farol alto, independente do horário, dificulta a visibilidade pela grande dispersão de luz emitida sob neblina;

4. Não pare o veículo no acostamento;

5. Nunca pare na pista;

6. Não ligue o pisca-alerta com o veículo em movimento;

7. Use a pintura de faixa da pista como referência do caminho a seguir;

8. Fique atento a sinais sonoros externos que possam indicar uma situação atípica à frente como buzinas, sirenes e som de colisão;

9. Deixe a janela aberta, ainda que parcialmente, para ouvir eventuais sinais sonoros;

10. Evite uso de aparelhos que possam dispersar a atenção, especialmente o telefone celular;

11. Deixe o para-brisa limpo;

12. Mantenha o vidro aberto ou ligue a ventilação dentro do carro para não embaçar os vidros;

13. Caso julgue não ter condições de visibilidade para seguir viagem, pare somente em locais seguros como postos de abastecimento.