Região pode ter três times no Campeonato Brasileiro

O grupo Audax está próximo de fazer uma parceria com um clube de tradição do futebol paulista. Nas últimas semanas surgiu a informação de que o time do Mogi Mirim que vive uma grave crise financeira, de acordo com a diretoria, a dívida passa de R$ 10 milhões poderia ser adquirido pelo o grupo osasquense. O Sapão como é chamado no meio do futebol está de saída da cidade onde foi fundado.

Entre os motivos da saída do time da cidade de Mogi Mirim estão as dificuldades financeiras que o clube enfrenta, a falta de apoio da administração municipal e de empresários da região de Mogi. O presidente do clube Luiz Henrique de Oliveira disse nesta semana que o clube de Osasco tem ajudado em algumas situações. “Estão (Audax) ajudando em relação à logística, pois estamos com algumas dificuldades em relação a recursos. Mas não tem nada de concreto sobre parceria. O que tem é o que foi falado já na imprensa”, disse o presidente do Mogi.

O ano não começou bem para o Sapão, no Paulista da série A-2 o clube foi rebaixado. O time vai ser comandado na primeira rodada por Mário Júnior como treinador. No futuro, Fernando Diniz poderá assumir o comando técnico. O Mogi Mirim estreia na Série C neste sábado, às 15h30, contra o São Bento, em Osasco.

Oficialmente não há nada fechado, mas o que está certo para as primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro da Série C é que o time do interior do estado mandará seus jogos no Estádio Prefeito José Liberatti no Rochdale e utilizará a estrutura do Audax, inclusive o Centro de Treinamento.

De acordo com o assessor de imprensa do clube Marcelo Gotti, se o time fechar a parceria com o time de Osasco, ela seguirá o mesmo molde da que foi fechada no ano passado com o Oeste de Itápolis. Quando o time de Itápolis mandava seus jogos em Osasco, a comissão técnica era comandada por Fernando Diniz e boa parte dos jogadores era do Audax, vice campeão Paulista na época. “A definição deve acontecer o mais rápido possível”, diz Marcelo. A possibilidade de acerto gira em torno de 50%.

Vampeta, presidente do Osasco Audax disse que a decisão está nas mãos do proprietário do clube, Mário Teixeira.”Pelo que eu sei sou presidente do Audax e vamos jogar a Série D. O Audax tem dono, se eu não me engano o Mogi não pode jogar em Mogi Mirim e eles pediram para cedermos o nosso estádio. Audax é Audax, Mogi é Mogi e eu represento o Audax. Tenho minha equipe montada, vamos estrear no dia 21, mas se o dono mudar é outra coisa” , disse Vampeta.

Caso a parceria seja concretizada, a região contará com três representantes em divisões distintas do Campeonato Brasileiro. O Oeste na série B, Mogi Mirim na série C e o Osasco Audax na D.

O Audax se prepara para a sua estreia que está marcada para o dia 21, às 14h contra o Itumbiara em Goiás. Nas últimas horas surgiu a informação de que Fernando Diniz pode deixar o comando do time, o favorito para sua vaga é Tuca Guimarães, do Nacional.