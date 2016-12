Reprovação Escolar representa o fracasso do aluno, da escola, dos pais ou de todos?

Dias atrás um amigo Conselheiro Tutelar, Juvêncio Assis, postou em redes sociais sua indignação sobre o “não” acompanhamento dos pais aos filhos no período de ano letivo e que consequentemente acabaram visitando o Conselho Tutelar por conta de reprovação, indisciplina, baixo rendimento, evasão escolar, entre outros. Claro que, as opiniões se divergem diante de pontos de vistas tão diferentes e ou de qual lado da moeda você está.

Tendo em vista que o assunto é pertinente ao momento, uma vez que, ao findar do ano todos os pais recebem o boletim final dos filhos e terão em mãos a aprovação ou reprovação, assim, gostaria de tecer alguns comentários sobre o assunto.

Sobre a reprovação Escolar a culpa é de quem?

Durante o ano recebemos no Conselho Tutelar diversos encaminhamentos de escolas com relatórios diversos, como já citei anteriormente, contudo, quando pensamos ter visto de tudo, lá vem uma novidade, como do tipo: crianças de 7 anos querendo resolver as diferenças com uma faca de carne que trouxe de casa. Crianças envolvidas com drogas. Gravidez aos 12 anos. Entre tantas coisas. É claro que isso é só um detalhe em meio a uma imensidão de problemas no cotidiano, mas, que com certeza nos faz repensar. O tema em questão é muito abrangente, no entanto, gostaria de mencionar algumas variantes bem relevantes.

Muitos pais ficam furiosos com a escola e não aceitam que seu filho tenha reprovado o ano. É certo que, precisamos separar a demanda e entender o porquê tudo isso acontece.

Faltas. Os pais dizem: como a escola pode reprovar o meu filho por falta? É obvio que a escola não reprova ninguém por falta, mas sim, o aluno que se reprova por não ter o mínimo de presença exigido em grade para que seja suficiente sua aprovação. Os pais arregalam os olhos, mas, não conseguem explicar o porquê o filho teve mais de 250 faltas no ano, se ele mesmo o deixava no portão da escola ou deixa todo suporte para que ele chegue a escola.

Notas. Muitos pais ficam indignados com a reprovação pelo quesito notas e culpam a escola por não ter dado oportunidades ou os professores não serem bons o suficiente para que eles aprendessem as matérias como deveriam.

Indisciplina. Muitos pais dizem desconhecer tais atitudes dos filhos, pois, em casa o comportamento é totalmente diferenciado.

Drogas. Temos muitos problemas de uso de drogas licitas e ilícitas dentro e fora das escolas envolvendo crianças e adolescentes.

Bom, estes são alguns dos muitos casos que passam pelo Conselho Tutelar e que precisamos sentar diante de pais e filhos (alunos) para tentar entender e ajudar a sanar o problema. Ocorre que na maior parte das vezes vemos que o pai não sabe de nada do que está acontecendo com seu filho. O fato se deve ao “não” acompanhamento dos filhos em seu ano letivo. Escolher um culpado seria equivocado, já que, cada caso é um caso e todos somos responsáveis.

Sobre a reprovação, penso que, reprovação é a oportunidade de reaprender bem. Mas, considero um retrocesso. A palavra FRACASSO pode ser uma palavra destrutiva. Culpar o aluno seria uma tentativa sórdida se isentar de nossas responsabilidades. O “fracasso” do aluno é, apenas, conseqüência de toda a “teia” educacional que se forma através da precariedade do sistema educacional, professores desvalorizados, profissionais sem preparação, pais ausentes e individualistas e educação de berço… e o principal “amor a criança”. Complexo, mas, dar alimento, vestimenta e presentes não é significado de amor.

Precisamos de uma reforma educacional urgente, isso é fato! Mas, no meu ver, a urgência está na reforma familiar, pois, das muitas palestras que fiz para pais e alunos, menos de 10% compareceram. Ao decorrer do ano 90% desses pais nem se quer apareceram nas escolas, muito menos aos chamados para resolução de problemas do filho ao longo do ano.

Quer ver seu filho bem? Quer vê-lo longe de más companhias? Quer vê-lo ter um bom rendimento escolar? Ame-o!

Acompanhar atentamente a evolução escolar, inclusive orientando nas pesquisas, colagens, leituras, etc.. lhe fará se sentir cuidado. Apesar de trabalhar fora e ter um milhão de tarefas, deve ser a “obrigação em amor” de todos os pais. Porque a educação começa em casa; o educador, por essência, é o pai, a mãe, ou um responsável pela criação da criança e a escola faz a escolarização. O acompanhamento, incentivo e participação são fatores que inibem programas “deseducadores” de TV e leitura não pedagógica; No caso de não termos tempo para investir e não acompanharmos a criança, não estaremos aptos a exigir do Professor mais atenção ao pupilo. Por fim a reprovação é o reflexo de aluno “desacompanhado” para a ascensão escolar.

Não é à toa que o estudo recém-divulgado pelo Todos pela Educação mostra que apenas 54% dos jovens brasileiros conseguem concluir o ensino médio até os 19 anos. Dos jovens entre 15 e 17 anos, um a cada cinco ainda está no ensino fundamental, acumulando reprovações. E 15,7% abandonaram o estudo, certamente depois de experiências de fracasso escolar.

Faça um 2017 diferente em relação a tudo que envolve suas crianças e seus filhos. Eles precisam de atenção, acompanhamento e muito amor. Isso com certeza fará toda diferença.

Tenha um dia abençoado! Gilson Biondo