Resoluções gastronômicas para o ano que chegou: uma ideia, um filme, uma experiência

Todo início de ano nos traz essa sensação de recomeço, e todos aproveitamos esta sensação para traçar metas para o ano que chega. Apesar de a virada de ano ser mais uma burocracia que outra coisa, as resoluções que vêm com ela são muito importantes para que continuemos sempre nos movimentando pela vida. Sempre esperamos a segunda-feira para iniciar a dieta, sempre esperamos o dia 1º de janeiro para voltar à academia ou ir em busca do trabalho que desejamos (e estamos sempre esperando que a força de vontade dure mais que janeiro, não é mesmo?). Ano novo, vida nova e vamos embora que esse ano vai dar!

Imbuídos nesse espírito de fazer acontecer, pensei em compartilhar duas resoluções gastronômicas e um filme sobre resiliência e talvez quem sabe inspirar alguém a fazer resoluções gastronômicas também! Afinal de contas, nossa alimentação é parte presente em nossas vidas todos os dias e é importante que nós demos a ela a devida atenção! Não se preocupem, não vou dizer a ninguém que coma frango com batata doce!

UMA IDEIA

Tenho pensado muito nessa tendência do consumo responsável. E não estou fazendo alusão ao vegetarianismo ou coisa que o valha, mas sim ponderando o quanto o nosso consumo alimentar é desenfreado. Baseado em experiências próprias e de pessoas próximas a mim: a gente come demais, errado demais e sequer aprecia de fato o que estamos consumindo. E não raras vezes sobra comida no prato. Então, a minha ideia para 2017 é a de consumir com equilíbrio. Menos gula, com mais qualidade, experimentando sempre coisas novas e de fato apreciando cada refeição que é posta em minha mesa. Justo, não?

UM FILME

Para quem gosta de filmes gastronômicos, vale muito a pena assistir Julie & Julia (2009), que além de ser um filme delicioso e ter imagens de pratos de dar água na boca, tem a presença da Meryl Streep que por si só já vale assistir. Conta a história de Julia que se interessa por culinária para ocupar seu tempo e acaba se tornando uma das maiores referências de cozinha de sua época, e Julie, que 50 anos depois desiludida de seus objetivos faz a resolução gastronômica de cozinhar as 524 receitas do livro da Julia em 365 dias. Sua resiliência em completar este objetivo é realmente inspiradora para que nós também tenhamos força para realizarmos o que nos propusemos a fazer neste ano, ainda mais se considerarmos que a história é baseada em fatos reais. Vejam, garanto que não vão se arrepender!

UMA EXPERIÊNCIA

Olha, não é porque eu escrevo sobre comida que eu como de tudo. Ou me arrisco a experimentar de tudo. Me pego torcendo o nariz para várias coisas, e não pode não é, que eu não tenho 9 anos mais! E nem vocês! Amadurecer o nosso paladar faz parte de amadurecermos como pessoas. Tenho amigas balzaquianas que não comem nada verde. Me poupe! Então vamos aproveitar que o ano é novo e nos abrirmos para novas experiências? Vai ser um desafio para mim e para vocês também (e olha que eu melhorei muito nos últimos anos, se eu contar…). Essa é a melhor e talvez única forma de criar mais referências e principalmente de encontrar comidas e bebidas tão deliciosas que vocês nem vão saber como viveram até aqui sem elas!

Vamos engordar as resoluções para este ano que o desafio está posto! Adoraria ouvir de vocês que leem a coluna, vamos compartilhar experiências! Meu email é thaismborgatto@gmail.com e está de portas abertas para recebê-los!