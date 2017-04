Resultados favorecem e Grêmio Osasco escapa da degola

Após dezenove partidas na fase de classificação, o Grêmio Osasco encerra sua participação no estadual na 13ª colocação.

Na última rodada, a equipe osasquense enfrentou o Rio Branco, no Estádio Décio Vitta, em Americana, precisando de uma vitória para não depender de resultados que lhe fossem favoráveis nas demais partidas da rodada.

O Grêmio Osasco não fez sua parte e acabou derrotado por 2 a 0, mas acabou sendo beneficiado pelos empates em 1 a 1 do São José com o São Carlos e do Comercial com o Flamengo, de Guarulhos.

Com isso, o Grêmio Osasco permaneceu com 25 pontos, conquistados com oito vitórias, um empate, dez derrotas e escapando do rebaixamento à Segunda Divisão, destino do Comercial, São José FC, Paulista, Flamengo, Independente e Catanduvense.