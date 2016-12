Retrospectiva 2016: Lançamentos mais aguardados durante o ano

O ano de 2016 foi um ano de grandes produções para indústria cinematográfica. Confira alguns dos filmes mais esperados que tiveram seu lançamento em 2016:

Animais fantásticos e onde habitam

O excêntrico magizoologista Newt Scamander (Eddie Redmayne) chega à cidade de Nova York com sua maleta, um objeto mágico onde ele carrega uma coleção de fantásticos animais do mundo da magia que coletou durante as suas viagens. Em meio a comunidade bruxa norte-americana que teme muito mais a exposição aos trouxas do que os ingleses, Newt precisará usar suas habilidades e conhecimentos para capturar uma variedade de criaturas que acabam saindo da sua maleta.

Alice através do espelho e o que encontrou por lá

Alice (Mia Wasikowska) retorna após uma longa viagem pelo mundo e reencontra a mãe. No casarão de uma grande festa, ela percebe a presença de um espelho mágico. A jovem atravessa o objeto e retorna ao País das Maravilhas, onde descobre que o Chapeleiro Maluco (Johnny Depp) corre risco de morte após fazer uma descoberta sobre seu passado. Para salvar o amigo, Alice deve conversar com o Tempo (Sacha Baron Cohen) para voltar às vésperas de um evento traumático e mudar o destino do Chapeleiro.

Esquadrão suicida

O Esquadrão suicida nasceu da ideia de organizar uma equipe formada por alguns dos super vilões mais perigosos da DC, mas com a curiosa missão de fazer o bem. Formados por Chato Santana (El Diablo), Waylon Jones (Crocodilo), Floyd Lawton (Pistoleiro), Harley Quinn (Arlequina, Rick Flag, Tatsu Yamashiro (Katana), June Moone (Magia), George Harkness (Capitão Bumerangue) e Christopher Weiss (Amarra), O filme de ação traz consigo um elenco ímpar além de uma série de efeitos especiais que emolduram as cenas.

Barry

Filme original da Netflix baseado em fatos reais, no qual um jovem Barack Obama deve lidar com sua raça, cultura e identidade enquanto encontra seu próprio caminho como estudante universitário na cidade de Nova York.

Inferno: O último da lista do best-seller Código da Vinci

O renomado professor de simbologia de Harvard, Robert Langdon (Tom Hanks) visita a Itália e se envolve em mais uma aventura envolvendo símbolos ocultos e corporações secretas. Ele se vê em uma jornada em que procura desvendar os mistérios do clássico da literatura “A Divina Comédia”, de Dante Alighieri.

Elis: A “Pimentinha” de Vinícius de Moraes

Desde a adolescência da intérprete Elis Regina até a sua morte precoce por dependência de álcool e drogas, o filme traz um roteiro sobre as dificuldades financeiras da artista e os primeiros testes para ter seu talento descoberto, até a ascensão, incluindo o destaque na televisão, os envolvimentos amorosos, as controversas decisões tomadas durante a Ditadura Militar, as brigas com parceiros de trabalho enaltecendo o seu temperamento intranquilo. Por essas e outras Elis foi apelidada como “Pimentinha” pelo cantor e compositor Vinícius de Moraes, por quem ela tinha muito apreço.