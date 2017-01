Rodoanel Oeste registra quinto ano consecutivo de redução em seu índice de acidentes

A CCR RodoAnel, empresa que integra o Programa de Concessão de Rodovias do Estado de São Paulo, registrou em 2016, pelo quinto ano consecutivo, a redução do índice de acidentes no Trecho Oeste do Rodoanel. Na comparação com 2011, a redução foi de 19%, já ponderando que, no período, o volume de tráfego aumentou 16%.

Na mesma base de avaliação, o índice de mortos reduziu 57% e o de feridos 53%. As avaliações foram realizadas na comparação com 2011, o primeiro ano completo após a abertura do Trecho Sul do Rodoanel, quando o tráfego da rodovia adquiriu as características atuais de movimentação. Em números absolutos, os acidentes caíram de 1.074 (2011) para 865 (2016); os feridos de 633 (2011) para 383 (2016); e o de mortos de 20 (2011) para 13 (2016).

Na comparação com 2015, os números também são positivos: o índice de acidentes e o de feridos reduziram 9% cada e o de mortos apresentou queda de 12%. “Desde que assumiu o Trecho Oeste, em 2009, a CCR RodoAnel realiza investimentos relevantes no segmento visando a segurança e o conforto dos usuários. Além disso, trabalha fortemente a educação do motorista, que é o fator principal para uma condução segura”, afirma Carlos Costa, gestor de Atendimento ao Usuário da CCR RodoAnel. Carlos reforça que o Trecho Oeste do Rodoanel é uma das rodovias mais seguras do País. “Em, média, acontecem 2,3 acidentes por dia no segmento”, finaliza.