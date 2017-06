Rodoanel terá fechamento parcial de 48h no entroncamento com a alça da Rodovia Castello Branco

O Trecho Oeste do Rodoanel terá fechamento parcial de faixas a partir das 22h de hoje, 2, até o domingo, 4, na altura do km 16 da Pista Externa (sentido Régis Bittencourt/Litoral).

A CCR RodoAnel programa operação especial entre às 22h de hoje, 2, e 22h do domingo, 4, para a realização de obras de recuperação de pavimento no Trecho Oeste do Rodoanel. A obra acontecerá sobre o viaduto do km 16 da Pista Externa do Rodoanel, sentido Régis Bittencourt/Litoral, no entroncamento com a alça da Rodovia Castello Branco (SP 280). Devido à complexidade das intervenções em pavimento de concreto, será necessário o bloqueio parcial das faixas de rolamento pelo período ininterrupto de 48h.

A atividade contará com o apoio da Polícia Militar Rodoviária que, juntamente com a equipe da concessionária, fará o acompanhamento da obra, auxiliando o trabalho de sinalização e realizando intervenções para garantir a fluidez e a segurança. Todas as obras da concessionária são previamente comunicadas para a ARTESP (Agência de Transportes de São Paulo).

O motorista que utiliza este segmento da rodovia, deverá redobrar a atenção durante a