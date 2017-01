Rogério faz visita surpresa no Hospital Antonio Giglio

O prefeito disse que o cancelamento do processo seletivo prejudicou o atendimento na unidade de saúde, ele disse também que alguns serviços estão prejudicados devido a falta de pagamento

Nesta quarta-feira, 4, o prefeito Rogério Lins (PTN), atendendo às reclamações de populares logo nas primeiras horas da manhã se dirigiu ao Hospital Antonio Giglio, localizado no centro de Osasco. Chegou acompanhado de dois secretários; o da Saúde José Carlos Vido e das Finanças, Pedro Sotero já denominados por ele. Lá foi atendido, pelo diretor da Fundação ABC Alessandro Neves. Lins constatou algumas irregularidades que deverão ser sanadas imediatamente, conforme informou à imprensa. Soube através da coordenação da Fundação ABC – órgão que administra o hospital – que o repasse à entidade estava atrasado já há três meses e em rápida reunião Pedro Sotero garantiu resolver a situação ainda nesta semana, ou seja, até hoje, sexta-feira.

Para Rogério Lins, que assumiu a prefeitura no dia 1 de janeiro o objetivo é aperfeiçoar a gestão e melhorar a qualidade dos serviços prestados na unidade. “Essa é um das nossas principais metas em curto prazo. No Hospital visitamos os leitos, conversamos pessoalmente com a população e os pacientes, e, principalmente ouvimos o que têm a dizer sobre as reais condições da unidade. Na visita, juntamente com nosso corpo técnico, nos reunimos para traçar metas e soluções para que possamos ter uma saúde de mais qualidade, como a nossa população merece”, garantiu o prefeito falando sobre muito trabalho e muito corpo a corpo em todas as situações dentro do município, que para ele não será rotina. “Será permanente”, disse.

Lins falou das dificuldades de profissionais enfrentadas na saúde, isentou o Hospital Antonio Giglio por ter os serviços terceirizados. “Temos dificuldades pelo cancelamento do processo seletivo no final do ano, que gerou a continuidade de faltas de enfermeiros, técnicos, médicos. Dificuldades, também com as empresas que prestam serviços para a prefeitura, por falta de pagamentos. Diante disso temos a certeza que vamos equacionar essas dificuldades e o serviço publico irá melhorar”.

Rogério Lins falou também de ajuda financeira por parte do governo estadual. “Logo eleito, fiz um pedido ao deputado Celso Giglio para que houvesse uma aproximação com o governador Geraldo Alckmin pra trazer mais investimentos para a cidade, necessitamos de uma AME (Ambulatório Médico de Especialidades). Vamos discutir mudanças de atendimento no Hospital Regional, que pertence ao Estado, e o governo vai ser fundamental para resolvermos diversas situações”. Sobre o enxugamento da máquina, o prefeito afirmou ser de suma importância a redução que deve chegar até os 30%. “Deve ficar entre 25 e 30%. Mas vamos reduzir as secretarias também, de três a quatro pastas”.