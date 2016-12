Rogério Lins deixa Tremembé e está voltando para Osasco

Após o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) conceder liberdade ao prefeito eleito de Osasco (SP), Rogério Lins (PTN), ele deixou nesta sexta-feira (30), ao 12h26, a penitenciária Doutor José Augusto Salgado, a P2 de Tremembé, no interior de São Paulo. Ele estava preso na unidade desde a última terça-feira (27).

Lins deixou o presídio, conhecido por abrigar presos de casos de grande repercussão, em um carro sedan de luxo preto, com vidros escuros e blindado. Ele, que estava no banco traseiro, acompanhado do advogado, não deu entrevista. A esposa o político foi à unidade e deixou o local em um outro carro, uma SUV prata.

Havia uma expectativa para que ele deixasse a prisão na quinta, mesmo dia em que o TJ concedeu a liberdade, mas como a defesa dele não apresentou o comprovante do pagamento de fiança, nem entregou os pasaportes à Justiça antes do fim do expediente do judiciário, a saída foi adiada.

Nesta sexta, a defesa conseguiu na Justiça o direito de protelar o pagamento da fiança para o dia 2 de janeiro, sem a perda imediata do benefício da saída – isso porque os bancos estão fechados a partir desta sexta por causa do fim de ano. Se o valor da fiança não for depositado até o próximo dia 2, Lins será preso novamente.

Como estará livre no fim de semana, ele deve tomar posse do cargo de prefeito no próximo domingo (1º).