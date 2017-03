Rogério Lins destaca trabalho de Ana Paula Rossi

Na última quarta-feira, 8, o prefeito de Osasco rogério lins reuniu centenas de pessoas em um buffet de osasco, para comemorar o aniversário de sua secretária de educação ana Paula Rossi

O prefeito da cidade de Osasco, Rogério Lins, realizou nesta quarta, 8, uma festa surpresa em comemoração ao aniversário da secretária de educação, Ana Paula Rossi. O evento aconteceu no espaço Esplendour, localizado no centro da cidade.

Durante o evento, o prefeito ressaltou o desafio que é estar à frente da pasta da Educação e pontuou que a secretária Ana Paula Rossi tem se destacado, pois em dois meses teve uma atuação plausível, como a agilidade na contratação de professores, além de iniciar as licitações que não foram encaminhadas pela administração anterior, entre outras demandas emergências. “Estou satisfeito com o trabalho dessa mulher de garra, que tem uma história política admirável, sempre batalhou por melhorias em nossa cidade, tendo a educação como prioridade, além de se preocupar com a qualidade dos serviços públicos, uma mãe amorosa e filha exemplar. É um privilégio ter uma pessoa como a Ana Paula Rossi em nosso governo”, afirmou o prefeito Rogério Lins, que na ocasião estava acompanhado da primeira dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Aline Soares Lins.

Na ocasião o ex-prefeito da cidade, Francisco Rossi, acompanhado de sua esposa e vice-prefeita, Ana Maria, discursou sobre a importância da atuação das mulheres na sociedade, homenageando sua filha Ana Paula, a esposa e todas as mulheres pelo seu dia internacional. “Sabemos o quanto a mulher é uma guerreira, dedicada à família, aos filhos e a educação familiar, muito mais que os homens que têm que sair para a labuta, muitas vezes chegando tarde, sem tempo para cuidar da educação dos filhos. As mulheres merecem nosso carinho e respeito”, afirmou Francisco Rossi.

Emocionada a secretária de Educação, agradeceu aos participantes: “Obrigada prefeito Rogério Lins, pela confiança e por essa belíssima homenagem. Aos meus pais, familiares, amigos, profissionais da educação e equipe de trabalho, minha eterna gratidão”.