Rogério Lins e secretários vão às ruas ouvir reclamações de moradores

Segundo o prefeito, A junção dos secretários é para isso, agilizar, estruturar e implementar esforços de renovação, aumentar a qualidade de vida, tornando a cidade melhor

No sábado, 18, Rogério Lins reuniu uma parte de seu secretariado e visitou diversas regiões do município. Seu primeiro compromisso foi na Comunidade Fazendinha, no Jardim Padroeira II, onde foi recebido por lideranças. Acompanharam o prefeito, os secretários municipais Gelso de Lima (Governo), Sérgio di Nizo (Administração), Gustavo Anitelli (Cultura), Délbio Teruel (Esportes), Marco Antônio Vilella (Habitação), Élio Salvini (Meio Ambiente), Carlos Piteri (Transportes), José Carlos Vido (Saúde), Cláudio Monteiro (Serviços e Obras) e Valdeci Magdanelo (Segurança e Controle Urbano).

Lins avaliou as condições de moradia da comunidade, pontuou resoluções para o local e, junto ao seu corpo técnico, solicitou o apoio dos moradores para criarem uma comissão interna para facilitar o diálogo com o governo e as equipes que se dedicarão ao local. Cada Secretaria, dentro de suas respectivas áreas, ficou responsável por implantar ações de mobilidade, saúde, cultura e lazer, segurança, saneamento básico, cadastro em programas sociais e habitacionais e de regularização da área.

Na sequência, o prefeito marcou presença em duas feiras livres de sábado, a da Avenida Santo Antônio, Bela Vista, e da Avenida das Esmeraldas, no Jardim Mutinga. Em ambas foi implantado um projeto piloto desenvolvido pelo secretário Alexandre Bussab, de Indústria, Comércio e Abastecimento (SICA) e equipe, denominado “Posto Avançado da Prefeitura” (PAP), cujo principal objetivo é trazer diversos serviços da administração para as 54 feiras da cidade. A novidade do projeto é a inserção de três banheiros ecológicos, sendo um masculino, um feminino e um para deficientes. A próxima parada foi no CEU das Artes Yolanda Aparecida Avelino Ribeiro, do Jardim Bonança; seguindo para o Centro Poliesportivo Domingos Piteri, na Vila Ayrosa, ao qual passará por uma revitalização geral da área. A secretaria de Obras já iniciou os trabalhos de zeladoria, com capinagem e roçagem do mato. Logo, iniciará a pintura das quadras, troca de alambrado e ajustes em toda a parte elétrica. Em abril o Centro Poliesportivo será palco de um Festival da Prefeitura, que inclui o Balanço de 100 dias de governo. Lins avaliou o dia como bem produtivo.