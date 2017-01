Rogério Lins negocia com Uber e taxistas

O prefeito de Osasco teve que conversar com dois setores de sistema de transporte. O UBER quer a regularização do sistema de transporte na cidade. Já os taxistas apresentaram algumas reivindicações como a intensificação da fiscalização e a implantação de um aplicativo municipal para taxi.

O prefeito Rogério Lins reuniu-se, na manhã de quarta-feira, 25, com uma comissão de taxistas de Osasco para discutir avanços para a categoria e também sugestões visando melhorar os serviços prestados. Entre as reivindicações e, que foi prontamente atendida, está a manutenção da padronização somente aos táxis brancos e a prorrogação do prazo, tornando facultativa a sua implantação por meio de um decreto.

Lins agradeceu a forma pacífica e organizada que o grupo procurou a Prefeitura para o encontro e ressaltou que o diálogo é a principal característica do seu governo. “A Prefeitura está de portas abertas para discutir os interesses dos trabalhadores da nossa cidade e buscaremos juntos a melhor solução para o grupo e para o município”, disse o prefeito.

O presidente da Osascoop – Cooperativa dos Motoristas de Táxis Autônomos de Osasco, José Ricardo Oliveira agradeceu a abertura para o diálogo, bem como a disposição do prefeito Rogério Lins em discutir as reivindicações da categoria.

Entre as demais pautas apresentadas estão a intensificação da fiscalização e aumento do efetivo de fiscais da Secretaria de Transportes e da Mobilidade Urbana, criação de uma câmara temática com reuniões regulares, implantação de um aplicativo municipal específico para táxis (App), redução dos impostos dos táxis, visto que são considerados os mais caros da região e devido a queda da renda bruta da categoria, concessão de dois anos de prorrogação para a troca de veículos que completem 5 anos de uso desde que aprovados previamente em vistoria e a manutenção do diálogo de forma a tornar o táxi um serviço mais competitivo diante do cenário atual.

UBER

Na manhã de sexta-feira, 20, o prefeito de Osasco se reuniu com representantes do Uber. A reunião serviu para discussão de um modelo ideal de regulamentação do sistema de transporte por aplicativo em Osasco. “Queremos um sistema justo, moderno e que beneficie usuários, a classe trabalhadora e não prejudique outras categorias. Queremos implantar um sistema inovador de regulamentação nos moldes de cidades como Califórnia, Cidade do México, Filipinas, entre outras, que tem modelos de atuação como exemplos a serem seguidos por outras cidades.” disse Rogério Lins.

Na reunião foi discutida também a necessidade da desoneração de tributos municipais aos taxistas. “Queremos igualar ambas as classes trabalhadoras, estimulando a concorrência para que a grande beneficiária seja a população”, finalizou Lins. A regularização do Uber na cidade foi promessa de campanha do prefeito de Osasco.