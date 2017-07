Rogério Lins quer uma Osasco melhor ao fim de seu governo

No evento realizado na Sala Osasco na quarta-feira,19, quando do balanço das realizações nos200 dias de seu governo, o prefeito Rogério Lins também deu algumas boas notícias à população

Com a presença de convidados, funcionários municipais, vereadores, secretários, representantes de entidades, o prefeito Lins iniciou o evento saudando os presentes e afirmando: “o que nos une é o amor por Osasco” e anunciou a apresentação de um vídeo com um resumo das realizações num período ainda curto de seu governo.

Após o vídeo, Rogério Lins iniciou o balanço dos 200 dias, deixando claro que esta não é uma corrida de cem metros e sim uma maratona e que, ao final, com a ajuda dos funcionários, o resultado será uma Osasco Melhor para todos. Abaixo, um resumo do balanço.

Segurança

Para o prefeito, um dos principais desafios de seu governo é com a segurança pública, mas juntos vamos vencer a batalha. Com o concurso público em andamento, vamos dobrar o efetivo de nossa guarda municipal com a contratação de 200 novos guardas, instalar uma central de monitoramento inteligente, com pontos estratégicos e funcionando 24 horas por dia. A Rota já está realizando ações ostensivas. Quanto à iluminação pública, em nosso governo vamos concluir 100% de iluminação LED. Mais de 8.000 pontos já foram restabelecidos.

Meio ambiente

Vamos plantar 20 mil mudas. Já instalamos receptores de recicláveis em parques e, em breve, vamos expandir para outros locais

Educação

Estamos ampliando escolas, construindo duas creches e breve, iniciamos a construção de oito novas creches. Uma delas “Mundo das crianças” terá vagas para 800 crianças.

Trabalho/Emprego

Reabrimos os dois portais que estavam fechados e neles há mais de mil atendimentos diários. Vamos agilizar a instalação do primeiro Portal do Trabalhador da zona norte.

Assistência social

Atendimento humano e diuturno aos moradores de rua. Vamos entregar em breve um Novo albergue Central. No ano que vem, vamos ter um albergue diferenciado no Rochdale, com alas masculina e feminina, com canil e espaço para carrocinhas, além de promover capacitação para devolver o cidadão ao mercado de trabalho.

Saúde

Ampliamos em mais 20 leitos a UTI da Maternidade Amador Aguiar e a reformamos, continuamos com as obras da UBS do Rochdale, providenciamos novas ambulâncias, contratamos um novo laboratório que reduziu os resultados de exames clínicos de 12/24 horas para apenas 5 horas e a meta é chegar a 2 horas. No próximo dia 31 vamos substituir a empresa que gerencia o Hospital Central e com isso, haverá mais serviços e ampliação de leitos. O objetivo é reforçar a saúde com 900 novos médicos. Neste segundo semestre a Faculdade de Medicina e outros cursos, entra em funcionamento num prédio com 15 andares, no centro de Osasco.

Mobilidade

Estamos envolvidos no projeto da nova alça com a Rodovia Castello Branco, o Terminal do Km 21 está em fase de inauguração. O Terminal da Vila Yara será totalmente reformulado, modernizado e as obras do Corredor Oeste terão sequência. Hoje a cidade ganhou mais 45 novos e modernos ônibus, com acessibilidade, ar condicionado, wi-fi e entrada de USB, um avanço para Osasco com uma frota 100% monitorada.

Esporte

Em ação o Programa Agita Osasco envolvendo milhares de osasquenses. O Dia do Desafio foi vencido por nossa cidade com a participação de 142 mil pessoas. Vamos restaurar doze campos de futebol, inclusive com grama sintética, sendo seis na zona norte e seis na sul. Entre eles, o do Corintinha da Vila Yara, Campo da Ford em Presidente Altino, 7 de setembro, Eucalipto, Flamenguinho, Santa Cruz no Jardim D´Abril, Petrolhão, Pestana, etc.

Concurso público

O que estamos realizando é um dos maiores dos últimos anos. Temos o título de ser a prefeitura que paga os piores salários a seus servidores. Nos próximos três anos vamos avançar muito na valorização dos funcionários, inclusive com o envio de planos de carreiras para discussão e aprovação da Câmara Municipal.

Zeladoria

Várias equipes do meio ambiente e Obras em ação permanente, tapando buracos, recolhendo entulhos, limpando praças e bocas de lobo, pintando, recapeando, iluminado ruas, retirando carros abandonados de vias. Vamos investir na zeladoria mas também na conscientização da população porque ela pode nos ajudar. Já tivemos duas edições do programa “Fale com o Prefeito” e agora vamos para os bairros. Hoje começa a funcionar o 156 online, onde o cidadão, pelo celular, reivindica algum serviço da Prefeitura e no ato recebe o protocolo com prazo para o atendimento. Com esse aplicativo ele faz uma foto e a envia para o 156.

Diversos

O Fundo Social realizou o Casamento Comunitário de 440 casais e promove uma grande Campanha do Agasalho. Reabrimos o Centro Cultural do Portal do Oeste. Com auxílio do governo do Estado terá início a segunda fase de Canalização do Ribeirão Vermelho. Providenciamos sede própria para o Conselho Tutelar da zona norte. A Zoonoses promove a castração gratuita, em média, de 30 cães e gatos diariamente. Na Habitação temos obras em andamento no Miguel Costa, no Colina do Oeste, entre outras.

BOAS NOVAS PARA OSASCO

1º Hoje lançamos oficialmente o programa “Asfalto Novo”. Serão mais de R$ 100 milhões aplicados, na substituição do asfalto velho de vias deterioradas por uma nova pavimentação.

2º Estamos assinando uma parceria com a iniciativa privada que irá dispor R$ 50 milhões para investimento no Serviço Funerário. O montante será aplicado em obras de reformas e melhorias dos Cemitérios Santo Antonio e Girassóis e de seus velórios e ainda, para a construção do Velório da Zona Norte, tão reivindicado pela população daquela região.

3º Instalação da primeira clínica veterinária gratuita de Osasco, ao lado do Pet Parque na Vila Yara.