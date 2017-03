Rogério solicita ao Estado a construção de 4 creches

o Prefeito de Osasco Rogério Lins e a deputada federal Renata abreu se reuniram com o chefe da casa civil de São paulo e pediram a ajuda de alckmin para a construção de creches na cidade

Em busca de programas e investimentos para Osasco, o prefeito Rogério Lins esteve, na tarde de segunda-feira, no Palácio dos Bandeirantes, acompanhado da deputada federal Renata Abreu, para reunião com o secretário-chefe da Casa Civil de São Paulo, Samuel Moreira.

Entre as reivindicações, Lins solicitou apoio para ações de saúde pública, como a inclusão da cidade no roteiro da carreta da Mamografia; o aumento do efetivo das Polícias Civil e Militar no município, o início das obras de implantação do novo acesso da cidade, de quem vem da Rodovia Castello Branco e a retomada das obras do fórum. “O apoio do governo estadual é essencial para que possamos trazer mais investimentos para a nossa cidade e consequentemente melhor qualidade de vida para todos os osasquenses”, disse.

Lins ainda solicitou ao governo do Estado que ajudasse Osasco na construção de quatro novas creches nos bairros Jaguaribe, Jardim Conceição, Conjunto Miguel Costa e Colinas D´Oeste, selecionados por causa da demanda indicada pela Secretaria da Educação.